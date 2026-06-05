Как Франсуа Трюффо стал режиссером благодаря советскому фильму

А что до того фильма – «темной лошадки», благодаря которому Трюффо снял «400 ударов», – это были «Летят журавли» Михаила Калатозова. Конечно, заманчиво было бы заявить, что, не будь советского фильма, не появилось бы и «новой волны». Но это явная натяжка. Трюффо все равно рано или поздно снял бы свое кино – не на деньги тестя, так при поддержке другого продюсера, по этому сценарию или по какому-то другому. Другой дебютант, наверное, мог его опередить и застолбить за собой лавры основоположника, но «новая волна» появилась бы все равно. Вся предшествующая история кино, новая, более доступная, легкая кинотехника и еще десятки факторов предопределили ее рождение. Все по Лоренцу – взмах крыльев журавля не может вызвать торнадо, а способен его лишь приблизить и как-то скорректировать. Калейдоскоп мог сложиться иначе – но трудно отрицать: узор получился красивый.