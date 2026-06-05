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Грани творчества Веры Мухиной: не только «Рабочий и колхозница»

Столичные музеи вспоминают малоизвестные стороны творчества легендарного советского скульптора
Александр Быковский , арт-журналист

Один из немногих московских памятников, авторство которых известно каждому – «Рабочий и колхозница». У этой парной скульптурной группы, ставшей эталоном соцреализма, сложная судьба, как и у ее создательницы – Веры Мухиной. Этим летом ее вспоминают два столичных музея.

Погружаться в художественное наследие Веры Мухиной лучше с экспозиции в Государственном историческом музее, подготовленной совместно с РОСИЗО. Поэтическое название проекта «Навстречу ветру» полностью себя оправдывает. Выставку, несмотря на ее размах, вполне можно охватить единым взглядом, а между экспонатами сохранено почтительное расстояние, позволяющее окунуться в художественный замысел конкретных работ. Вкупе с высокими гимовскими потолками это решение настраивает на неспешное и медитативное изучение экспонатов.

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