Грани творчества Веры Мухиной: не только «Рабочий и колхозница»

Погружаться в художественное наследие Веры Мухиной лучше с экспозиции в Государственном историческом музее, подготовленной совместно с РОСИЗО. Поэтическое название проекта «Навстречу ветру» полностью себя оправдывает. Выставку, несмотря на ее размах, вполне можно охватить единым взглядом, а между экспонатами сохранено почтительное расстояние, позволяющее окунуться в художественный замысел конкретных работ. Вкупе с высокими гимовскими потолками это решение настраивает на неспешное и медитативное изучение экспонатов.