Сеанс внезапного исчезновения

Сеанс внезапного исчезновенияВыборы не дадут региональным чиновникам повода успокоиться
В дни ПМЭФа развивался параллельный и интересный сюжет. Исчез первый вице-губернатор Новосибирской области, руководитель администрации Андрея Травникова Юрий Петухов. 4 июня он перестал отвечать на звонки. Следующим утром фамилия чиновника без объяснений исчезла с официальных сайтов региона. Первого заместителя губернатора не видели, о его местонахождении не говорили.
Все это время делегация Новосибирской области во главе с Травниковым работала на ПМЭФе. Вместе с полпредом в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и главами других субъектов губернатор участвовал в открытии стенда «Большая Сибирь», заключал соглашение о сотрудничестве с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш. О Петухове не было сказано ни слова.
За выходные решение вызрело. На оперативном совещании 8 июня губернатор объявил об увольнении первого заместителя и упразднении его должности. В течение июня обязанности Петухова будут перераспределены между другими заместителями. На этом все. Нет не только человека, но и его места. Почему – комментариев от коллег чиновника (уже бывшего) не последовало.
С 2015 г. Петухов работал первым заместителем губернатора Новосибирской области, сначала у Владимира Городецкого, заседающего сейчас в Совете Федерации, позже у Травникова. Как политический зам, Петухов всегда был на виду – не только в связи с выборами, но и в связи с ковидом, когда он занимался медицинской системой региона, а после и с темой СВО. Его должность подразумевала общение со всеми ключевыми политическими, да и бизнес-игроками области – чаще всего это одни и те же люди. Реакции на его исчезновение не слышно и с их стороны.
Задержанный в мае 2025 г. глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров, обвиняемый в превышении должностных полномочий при госзакупках с причинением ущерба в размере 95 млн руб., до сих пор числится на сайте правительства региона как министр. Вместе с чиновником указан исполняющий его обязанности.
Что же такого мог сделать Петухов, что не только его имя, но и должность стерты? Есть самые невероятные версии, но ни одного официального сообщения силовых структур нет.
Через три с небольшим месяца пройдут выборы в Госдуму. Регион потерял политического менеджера – но об этом, кажется, переживают в последнюю очередь.
Независимо от того, последуют ли новые увольнения в Новосибирске, это повод задуматься. Видимо, активная избирательная кампания – не индульгенция. Как будто бы защищать даже опытных менеджеров никто не будет. Был – и нету.