Сеанс внезапного исчезновения

С 2015 г. Петухов работал первым заместителем губернатора Новосибирской области, сначала у Владимира Городецкого, заседающего сейчас в Совете Федерации, позже у Травникова. Как политический зам, Петухов всегда был на виду – не только в связи с выборами, но и в связи с ковидом, когда он занимался медицинской системой региона, а после и с темой СВО. Его должность подразумевала общение со всеми ключевыми политическими, да и бизнес-игроками области – чаще всего это одни и те же люди. Реакции на его исчезновение не слышно и с их стороны.