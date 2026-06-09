Чемпионат около футбола

Стартующий 11 июня чемпионат мира по футболу рискует обернуться провалом и свидетельством глубокого кризиса нынешней модели развития спорта. Еще до его начала была масса вопросов относительно целесообразности расширения состава его участников с 32 до 48 команд. Эта мера, призванная увеличить доходы от рекламы, трансляций и туристических потоков под предлогом популяризации спорта, привела к участию в соревновании сборных, которые никак нельзя отнести к сильнейшим в мире: например, Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде. Одновременно она фактически убила интригу в отборочных играх в Южной Америке, где из 10 команд-участниц теперь больше половины выходят в финальную часть мундиаля. Аналогичным образом групповой этап турнира теряет былую остроту, поскольку две трети его участников выходят в плей-офф.