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Чемпионат около футбола

Неспортивные риски американского мундиаля
Олег Краев , журналист-международник

Стартующий 11 июня чемпионат мира по футболу рискует обернуться провалом и свидетельством глубокого кризиса нынешней модели развития спорта. Еще до его начала была масса вопросов относительно целесообразности расширения состава его участников с 32 до 48 команд. Эта мера, призванная увеличить доходы от рекламы, трансляций и туристических потоков под предлогом популяризации спорта, привела к участию в соревновании сборных, которые никак нельзя отнести к сильнейшим в мире: например, Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде. Одновременно она фактически убила интригу в отборочных играх в Южной Америке, где из 10 команд-участниц теперь больше половины выходят в финальную часть мундиаля. Аналогичным образом групповой этап турнира теряет былую остроту, поскольку две трети его участников выходят в плей-офф.

Множатся опасения относительно способности стран-хозяек провести соревнования на адекватном уровне. Испаноязычные медиа за неделю до старта турнира были переполнены видеозаписями спешно ведущихся в Мексике строительных работ на ключевых для проведения турнира объектах, таких как аэропорты и дороги. Вокруг неблагополучных районов устанавливаются рекламные баннеры, чтобы скрыть от проезжающих мимо иностранцев реальное положение мексиканского населения.

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