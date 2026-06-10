Цифры – ноль

В 2022 г. российский бизнес столкнулся с новым по природе кризисом. Никакого сравнения с 1998, 2008 и 2014 гг. быть не могло. Тогда сильнее пострадал малый и средний бизнес, а здесь мы увидели совершенно обратную ситуацию. Под санкции попало подавляющее большинство компаний со статусом «голубых фишек». Возникла необходимость искать новые каналы поставок и сбыта. Параллельно дефицит «железа» тормозил развертывание новых вычислительных мощностей и усложнял обеспечение отказоустойчивости в критичных процессах.