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Цифры – ноль

Как компании симулируют диджитализацию
Константин Рензяев , генеральный директор компании CorpSoft24

Все успешные цифровизации у крупных корпораций успешны одинаково: «мы внедрили ERP», «запущен RPA-проект», «завершили витрину данных». Но во многих случаях картина меняется, как только маржа сжимается, логистику начинает лихорадить, а доступ к критическому софту режут. Турбулентность становится рентгеном цифровизации и четко показывает, где эта самая цифровизация действительно встроена в процессы, а где – только в рабочие отчеты IT-директоров.

В 2022 г. российский бизнес столкнулся с новым по природе кризисом. Никакого сравнения с 1998, 2008 и 2014 гг. быть не могло. Тогда сильнее пострадал малый и средний бизнес, а здесь мы увидели совершенно обратную ситуацию. Под санкции попало подавляющее большинство компаний со статусом «голубых фишек». Возникла необходимость искать новые каналы поставок и сбыта. Параллельно дефицит «железа» тормозил развертывание новых вычислительных мощностей и усложнял обеспечение отказоустойчивости в критичных процессах.

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