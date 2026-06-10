Есть ли надежда в ящике Пандоры

Когда на ПМЭФе вице-премьер Александр Новак на вопрос о том, каким он видит спрос на нефть на мировом рынке в ближайшее время, говорит, что этого спрогнозировать сейчас не может никто, он не лукавит. Мировая энергетика и мировая экономика в целом сейчас заложники геополитических событий и интересов технологических и, самое главное, финансовых корпораций. Как ни странно, сегодня на спрос на нефть в первую очередь влияет именно геополитика, а не экономические стимулы и ее влияние существенно больше, чем ранее.