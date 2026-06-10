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Разблокируй это

Российским пользователям могут вернуть игровую платформу
Федор Сухоруков , журналист «Ведомостей»

Как-то раз, копаясь в шкафу на балконе, мы с женой обнаружили видавший виды советский домашний телефон с диском. К этому времени уже обозначились эпизодические сложности с мобильным интернетом, и мы решили на всякий случай восстановить дома стационарную связь – все равно рекламщики и мошенники в основном махнули рукой на этот технологический атавизм и едва ли будут часто беспокоить звонками. Но восстановление линии, которая много лет не использовалась, а также техническое подключение советского аппарата к современному разъему потребовали времени. Пока телефон стоял без дела, он вызывал восторг у девятилетнего сына. Узнав от нас некоторые подробности коммуникационного обихода далекого прошлого, он с наслаждением набирал «09» и задавал воображаемой справочной разные вопросы. Первым был вопрос: «Скажите, когда в Российской Федерации разблокируют Roblox?»

Не ответ, но намек на возможность ответа появился: Минцифры РФ и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с этой игровой онлайн-платформы на территории России. Об этом Минцифры сообщило в своих социальных сетях.

Игровая платформа была разработана в США в 2006 г. Доступ к ней в России был ограничен в декабре 2025 г. Роскомнадзор обнаружил там контент, способный негативно влиять на детей: подталкивать их к суициду, склонять к употреблению наркотиков и вовлекать в различные противоправные действия.

Сразу же после блокировки платформа признала наличие проблемы и заявила о готовности сотрудничать. Теперь, сообщает Минцифры, завершено «согласование необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей». От компании получены гарантии реализации целого комплекса мер, и вот вроде бы получается, что при конструктивном подходе блокировка по-прежнему не является дорогой в один конец.

Правда, заблокированный Roblox далеко не единственный повод, заставляющий российских детей разного возраста обращаться к родителям с неудобными вопросами, которые сами родители, в силу поколенческой разницы поведения онлайн, может быть, и не сформулировали бы. К тому же еще не известно, что ответят министерству и Роскомнадзору соответствующие правоохранительные органы – их мнение, очевидно, может быть определяющим, хотя подобные решения лежат, в общем-то, как раз в компетенции Роскомнадзора.

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