Разблокируй это

Как-то раз, копаясь в шкафу на балконе, мы с женой обнаружили видавший виды советский домашний телефон с диском. К этому времени уже обозначились эпизодические сложности с мобильным интернетом, и мы решили на всякий случай восстановить дома стационарную связь – все равно рекламщики и мошенники в основном махнули рукой на этот технологический атавизм и едва ли будут часто беспокоить звонками. Но восстановление линии, которая много лет не использовалась, а также техническое подключение советского аппарата к современному разъему потребовали времени. Пока телефон стоял без дела, он вызывал восторг у девятилетнего сына. Узнав от нас некоторые подробности коммуникационного обихода далекого прошлого, он с наслаждением набирал «09» и задавал воображаемой справочной разные вопросы. Первым был вопрос: «Скажите, когда в Российской Федерации разблокируют Roblox?»