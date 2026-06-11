«История одного детства»: свобода и свет

«История одного детства»: свобода и светВ РАМТе поставили семейный эпос о становлении личности в эпоху перемен
В Российском академическом молодежном театре в рамках фестиваля «Черешневый лес» состоялась премьера спектакля по воспоминаниям бывшей ученицы Смольного института благородных девиц Елизаветы Водовозовой. Это рамтовский дебют одного из самых интересных театральных режиссеров страны, главного режиссера Няганского ТЮЗа Сойжин Жамбаловой. Ее почерк принято называть «магическим реализмом», столько в ее спектаклях видимой метафизики, этнической музыкальности и надбытовой природы коллективного сказа. В новой постановке ко всему вышеперечисленному добавился эпический размах и историческая достоверность.
Жамбалова училась в ГИТИСе у Владимира Мирзоева, ее специальность – «режиссер музыкального театра». От своего учителя она переняла любовь к глубоким философским исследования природы зла, свободы и человеческой хрупкости. В силу выбранной специальности музыкальная драматургия для нее равнозначна авторской, и ее спектакли всегда «собраны» как симфонии. Жамбалова автор десятков работ в Москве и провинции, они не единожды становились лауреатами знаковых театральных фестивалей и премий. Неудивительно, что РАМТ, которым почти пять десятилетий руководит Алексей Бородин, сделал на нее ставку.