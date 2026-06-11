«Ветер»: на всем божьем свете

«Слышь, Иван? Как жить дальше будем?» – говорит Катя. «Пойду на море, принесу что-нибудь», – без раздумий отвечает Иван. Едва выйдя из поселка, он встречает своего знакомого (Олег Васильков – «Хрустальный»), притаившегося у дороги за кустом с двустволкой наизготовку – видимо, тоже решил чего-нибудь добыть и домой принести. «Куда путь держишь, Иван?» – интересуется тот и предлагает держаться вместе: вдвоем легче, а если с умом и оружием залечь где-нибудь в хорошем месте, без добычи точно не останешься.