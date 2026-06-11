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«Ветер»: на всем божьем свете

В прокат вышла постапокалиптическая притча о диком поле и человеке с ружьем
Роман Черкасов , критик

Иван Морозов (почти дебютант Даниил Феофанов) и его жена Катя (Серафима Гощанская – «Бар «Один звонок») живут в небольшом поселке на юге России. Окружающий мир, между тем, претерпел какую-то неприятную трансформацию, которую можно описать словом «апокалипсис». Земля оскудела, государство, кажется, перестало существовать, по селам ездят вербовщики, агитируя людей идти на войну (за кого и с кем – непонятно). В море исчезла рыба, в полях – звери, еды нет, денег тоже.

«Слышь, Иван? Как жить дальше будем?» – говорит Катя. «Пойду на море, принесу что-нибудь», – без раздумий отвечает Иван. Едва выйдя из поселка, он встречает своего знакомого (Олег Васильков – «Хрустальный»), притаившегося у дороги за кустом с двустволкой наизготовку – видимо, тоже решил чего-нибудь добыть и домой принести. «Куда путь держишь, Иван?» – интересуется тот и предлагает держаться вместе: вдвоем легче, а если с умом и оружием залечь где-нибудь в хорошем месте, без добычи точно не останешься.

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