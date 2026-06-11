Вперед в будущее

Возможно, самое точное слово для описания нашей эпохи – это слово «выбор». Мир входит в состояние, когда привычные ориентиры теряют устойчивость, а решения, которые еще недавно казались очевидными, требуют нового осмысления. Книги, написанные людьми, находящимися внутри государственной и общественной жизни, читаются иначе, чем обычные интеллектуальные тексты. В них ищут не только идеи, но и интонацию – попытку понять, как автор сам воспринимает происходящее вокруг.