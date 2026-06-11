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Вперед в будущее

Бремя выбора пути в книге Александра Журавского
Елена Маринина , заместитель директора фонда «Росконгресс»

Возможно, самое точное слово для описания нашей эпохи – это слово «выбор». Мир входит в состояние, когда привычные ориентиры теряют устойчивость, а решения, которые еще недавно казались очевидными, требуют нового осмысления. Книги, написанные людьми, находящимися внутри государственной и общественной жизни, читаются иначе, чем обычные интеллектуальные тексты. В них ищут не только идеи, но и интонацию – попытку понять, как автор сам воспринимает происходящее вокруг.

Книга Александра Журавского «Альтернатива» интересна именно этой интонацией. Она не выглядит ни политическим манифестом, ни академическим трактатом. Скорее, это размышление о времени, записанное человеком, который наблюдает за происходящим не со стороны, а изнутри общественной жизни.

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