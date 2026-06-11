Книга не может быть опасной

Но все же книга устроена сложнее. Во-первых, она практически никогда не бывает результатом труда одного человека. За ней стоят редакторы, переводчики, художники, корректоры и т. д. А иногда биография каждого из них оказывается не менее сложной, чем история самой книги. Поэтому попытка оценивать произведение через статус всех причастных к его созданию неизбежно приводит к печальным последствиям.