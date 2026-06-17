Союзники без союза

Тегеран традиционно рассматривает курдские организации как одну из угроз национальной безопасности. 22 февраля 2026 г., за шесть дней до начала войны, пять ведущих иранских курдских партий объявили о создании коалиции. В нее вошли Демократическая партия Иранского Курдистана, Партия свободной жизни Курдистана, Партия свободы Курдистана, организация «Хабат» и партия «Комала – трудящиеся Курдистана». 4 марта к коалиции присоединилась шестая партия – «Комала Иранского Курдистана». Цели коалиции – свержение Исламской Республики, реализация права курдов на самоопределение и создание «национального и демократического института». Однако «Комала Иранского Курдистана» отказалась подписывать итоговый документ, указав, что он не содержит дорожной карты и ясных политических ориентиров. Эта позиция ставит под сомнение способность коалиции действовать как единое целое.