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Союзники без союза

Почему иранские курды не верят Вашингтону
Олег Акулиничев , востоковед-иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба»

К середине июня 2026 г. конфликт между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном – с другой перешел в качественно иную фазу. Основное сражение теперь разворачивается в дипломатической, экономической, кибернетической и информационной сфере, а также в сфере специальных операций по дестабилизации внутренней обстановки в Иране. Иранские курдские партии, десятилетиями базирующиеся в Иракском Курдистане, в центре этой комплексной войны.

Тегеран традиционно рассматривает курдские организации как одну из угроз национальной безопасности. 22 февраля 2026 г., за шесть дней до начала войны, пять ведущих иранских курдских партий объявили о создании коалиции. В нее вошли Демократическая партия Иранского Курдистана, Партия свободной жизни Курдистана, Партия свободы Курдистана, организация «Хабат» и партия «Комала – трудящиеся Курдистана». 4 марта к коалиции присоединилась шестая партия – «Комала Иранского Курдистана». Цели коалиции – свержение Исламской Республики, реализация права курдов на самоопределение и создание «национального и демократического института». Однако «Комала Иранского Курдистана» отказалась подписывать итоговый документ, указав, что он не содержит дорожной карты и ясных политических ориентиров. Эта позиция ставит под сомнение способность коалиции действовать как единое целое.

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