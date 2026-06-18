Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN137,26+1,19%CNY Бирж.10,78+0,47%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,39-0,02%RGBITR783,77+0,02%
Главная / Мнения /

Лавирование между правил

Как изменились условия выборов к федеральной кампании 2026 года
Гарегин Митин , доцент Финансового университета при правительстве РФ, к. ю. н.

Благодаря совершенствованию законодательства очередные федеральные выборы подчас воспринимаются как нечто оригинальное. Благо сейчас не поменялась хотя бы избирательная система. Количество избирательных комиссий возросло, появились новые избирательные округа при уплотнении старых. Но это вопрос не законодательства о выборах, а политико-территориальных изменений нашей страны.

Последние же изменения в законах свидетельствуют о нескольких тенденциях.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её