Лавирование между правил

Благодаря совершенствованию законодательства очередные федеральные выборы подчас воспринимаются как нечто оригинальное. Благо сейчас не поменялась хотя бы избирательная система. Количество избирательных комиссий возросло, появились новые избирательные округа при уплотнении старых. Но это вопрос не законодательства о выборах, а политико-территориальных изменений нашей страны.