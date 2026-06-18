Лавирование между правил

Лавирование между правилКак изменились условия выборов к федеральной кампании 2026 года
Благодаря совершенствованию законодательства очередные федеральные выборы подчас воспринимаются как нечто оригинальное. Благо сейчас не поменялась хотя бы избирательная система. Количество избирательных комиссий возросло, появились новые избирательные округа при уплотнении старых. Но это вопрос не законодательства о выборах, а политико-территориальных изменений нашей страны.
Последние же изменения в законах свидетельствуют о нескольких тенденциях.
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