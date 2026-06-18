Урок Дубровки

Урок ДубровкиПочему Николай Патрушев решил высказаться о причинах трагедии «Норд-Оста»
В нашей политической традиции есть темы, которые особо не принято трогать. Тем более если речь идет о трагедиях. Среди них – теракт в «Норд-Осте» (23–26 октября 2002 г.). Про него предпочитают говорить осторожно, концентрируясь на одном бесспорном факте: трагедия, сотни людей освобождены, угроза массового убийства заложников устранена.
Поэтому слова помощника президента Николая Патрушева в интервью «Российской газете» привлекли внимание. Представитель высшего эшелона российской власти с серьезным силовым бэкграундом прямо и откровенно заявил, что трагедия «Норд-Оста» – не только следствие действий террористов, но и результат недостаточной координации спасательных служб, участвовавших в операции.
По словам Патрушева, подразделения ФСБ, которой он руководил, отработали тогда профессионально. А вот у других такой слаженности не было: «После уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям».
Слова Патрушева – не просто оценка. Это признание проблемы. Хоть и спустя более 20 лет. Не секрет, что за последние годы тема межведомственной координации превратилась в один из ключевых вопросов в сфере государственного управления. Тому предшествовали и пандемия, и специальная военная операция, и чрезвычайные происшествия, связанные с природными факторами, и, конечно, теракт 2024 г. в «Крокусе». Сейчас уже всем понятно, что эффективность системы оценивается как раз не по действиям отдельного ведомства, а по способности различных структур работать слаженно.
Возможно, Патрушев в своем откровении хотел донести именно это: «Норд-Ост» – не только история о терроризме, но и важный урок.
Память о «Норд-Осте» неизбежно всегда будет связана с большой болью. Признание властью ответственности спустя такое время не изменит судьбы погибших. Но в конечном счете ответственность власти – это способность не только защищать граждан от угроз, но и честно анализировать последствия собственных решений. И если главный урок «Норд-Оста» действительно заключается в необходимости лучшего взаимодействия служб, то актуальность этого урока сегодня не только не уменьшилась, а сильно возросла.