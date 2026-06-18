Урок Дубровки

Слова Патрушева – не просто оценка. Это признание проблемы. Хоть и спустя более 20 лет. Не секрет, что за последние годы тема межведомственной координации превратилась в один из ключевых вопросов в сфере государственного управления. Тому предшествовали и пандемия, и специальная военная операция, и чрезвычайные происшествия, связанные с природными факторами, и, конечно, теракт 2024 г. в «Крокусе». Сейчас уже всем понятно, что эффективность системы оценивается как раз не по действиям отдельного ведомства, а по способности различных структур работать слаженно.