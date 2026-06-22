С начала специальной военной операции на Украине в стране регулярно проводятся опросы – и результаты почти одинаковые. Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным в декабре 2025 г. среди 1500 человек, 30,4% респондентов полностью поддерживают вступление Сербии в Европейский союз, 16,7% – поддерживают такой выбор условно. 28,8% твердо против, еще 14,1% – условно против. Только 10,4% опрошенных высказались за вступление страны в НАТО, твердую поддержку такой интеграции выразили всего 4,3%. При этом 24,5% опрошенных граждан Сербии считают Россию самой близкой страной. 79% респондентов высказываются резко против введения антироссийских санкций. А этот вопрос – один из ключевых в процессе европейской интеграции страны.