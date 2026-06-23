Атлантическая ось

Атлантическая осьОтношения США и Британии переживут и Стармера, и Трампа
В далеком декабре 1787 г. один из отцов-основателей США Томас Джефферсон заявил в своем письме дипломату Уильяму Кармайклу: «Я считал британцев нашими естественными врагами и единственной нацией на земле, которая от всей души желает нам зла. И я уверен, что, если бы наш континент поглотил океан, Великобритания была бы охвачена праздничными огнями от края до края». Отголоски откровенной ненависти борцов за американскую независимость к Лондону живы и сегодня, хотя и представлены в большей мере как шутки и мемы. Но даже откровенная неприязнь действующего президента США Дональда Трампа к уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не изменит самой очевидной характеристики современных американо-британских отношений: Лондон и Вашингтон – главные союзники друг для друга.
Причин у так называемых «особых отношений» много. Можно углубиться в историю, вспомнив две мировые войны, в которых эти страны были союзниками, или же порассуждать о влиянии английского языка. Все это важно и имеет место. Но основная причина, по которой США и Великобритания продолжат дудеть в одну дуду, заключается в том, что они помогают друг другу сохранить свое глобальное влияние.
Это можно легко обосновать, если посмотреть на то, что происходит в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Никогда не бывшая реально частью единой Европы, Великобритания сначала с выгодой для себя использовала континентальные процессы. Лишившись своей империи, она решила стать проводником интересов США и основным посредником между американцами и объединенными европейцами. В глазах последних это укрепило уверенность в важности Лондона как игрока современных международных отношений. Таким образом, Вашингтон получил глаза и уши в Европе, позволяющие ему укрепить свое влияние на континенте, а Лондон – статус доверенного посредника, позволяющий влиять на региональные и международные процессы, уже не будучи мировой империей. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на роль Великобритании в формировании американской и европейской стратегии на украинском направлении.
И все-таки после выхода Великобритании из Евросоюза в 2020 г. этот статус многим показался менее актуальным. Но США не забыли о своем «особом» партнере и предложили ему новое хобби – сдерживание Китая. Разумеется, американцы здесь не блеснули альтруизмом, а исходили из своих национальных интересов. Но британская политическая элита, находящаяся в поиске своей новой империи, посчитала такой проект более чем приемлемым. Поэтому и начала налаживать диалог с Тайванем, а также подключилась к проекту по сооружению атомных подводных лодок для Австралии.
Разумеется, несмотря на все вышеописанное, американо-британские отношения не лишены проблем: от торговли до налогообложения национальных компаний и регулирования рынка цифровых технологий – все это остается предметом жарких дискуссий. Но они ведутся на одном языке. Поэтому Трампы и Стармеры приходят и уходят, а стратегические отношения, выстроенные десятилетиями и скрепленные многомиллиардными инвестициями, слияниями и поглощениями, остаются. Надолго.