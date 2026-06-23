Атлантическая ось

В далеком декабре 1787 г. один из отцов-основателей США Томас Джефферсон заявил в своем письме дипломату Уильяму Кармайклу: «Я считал британцев нашими естественными врагами и единственной нацией на земле, которая от всей души желает нам зла. И я уверен, что, если бы наш континент поглотил океан, Великобритания была бы охвачена праздничными огнями от края до края». Отголоски откровенной ненависти борцов за американскую независимость к Лондону живы и сегодня, хотя и представлены в большей мере как шутки и мемы. Но даже откровенная неприязнь действующего президента США Дональда Трампа к уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не изменит самой очевидной характеристики современных американо-британских отношений: Лондон и Вашингтон – главные союзники друг для друга.