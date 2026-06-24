Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI986,16-0,39%RGBI116,11+0,16%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RGBITR770,53+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Кто виноват?

Воронежский губернатор считает: пострадавшие сами вовремя не спрятались
Максим Иванов , заместитель главного редактора «Ведомостей»

Когда бомбят город, в котором друзья и в который в общем-то ты мог переехать, совсем не до мемов. В Воронеже в понедельник, в символическую дату (было 22 июня), произошла трагедия. Удар ракет противника привел к жертвам – он унес пять жизней в один день. К такому не привыкли. Воронеж близок к Украине, но это не прифронтовая территория, как Курск и Белгород.

Закон запрещает раскрывать «неофициальные» данные о последствиях атак. Воронежские госСМИ после удара по традиции пригрозили административкой: категорически запрещено распространять в интернете фото- и видеоматериалы, особенно с привязкой к местности... Но фабула и так всем известна. Есть проверенный источник информации – сарафанное радио, особенно в регионах, работает лучше интернета.

В медицинские учреждения, как сообщают власти, обратилось несколько десятков граждан, большую часть из которых отпустили домой после оказания помощи. Удар пришелся «на местное предприятие в левобережной части города». Губернатор Александр Гусев также говорил, что при падении обломков повредило 10 многоквартирных и шесть частных домов, 50 автомобилей.

В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

Общество

Это один из самых серьезных ударов по промышленному Воронежу за последние годы.

Сам город с 2022 г. живет специфической жизнью, делятся горожане. С одной стороны, сирены звучат по несколько раз в день, но из-за отсутствия реальных прилетов они превращаются в «инфошум». Впрочем, это естественно. Жизнь в городе-миллионнике не может остановиться. Едет транспорт, люди гуляют и тусуются возле кафе. Впрочем, говорят местные, и специальных модульных укрытий на улицах нет, если вдруг кто-то среагирует.

Ракетная опасность 22 июня была объявлена примерно в 11.40. По крайней мере, об этом сообщили в sms-рассылке жителям региона. Правда, пришли сообщения значительно позже. На задержки уже обращали внимание раньше, и региональное правительство ссылалось на «ограниченные технические возможности операторов». Решить техническую проблему с рассылкой sms за время спецоперации не удалось.

Ответ на вопрос, кто виноват в трагедии, очевиден: те, кто бомбит мирные города. Но у губернатора Гусева нашелся такой вариант: «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности – как на предприятии, так и на улице». Спасение утопающих в руках самих утопающих.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её