Кто виноват?Воронежский губернатор считает: пострадавшие сами вовремя не спрятались
Когда бомбят город, в котором друзья и в который в общем-то ты мог переехать, совсем не до мемов. В Воронеже в понедельник, в символическую дату (было 22 июня), произошла трагедия. Удар ракет противника привел к жертвам – он унес пять жизней в один день. К такому не привыкли. Воронеж близок к Украине, но это не прифронтовая территория, как Курск и Белгород.
Закон запрещает раскрывать «неофициальные» данные о последствиях атак. Воронежские госСМИ после удара по традиции пригрозили административкой: категорически запрещено распространять в интернете фото- и видеоматериалы, особенно с привязкой к местности... Но фабула и так всем известна. Есть проверенный источник информации – сарафанное радио, особенно в регионах, работает лучше интернета.
В медицинские учреждения, как сообщают власти, обратилось несколько десятков граждан, большую часть из которых отпустили домой после оказания помощи. Удар пришелся «на местное предприятие в левобережной части города». Губернатор Александр Гусев также говорил, что при падении обломков повредило 10 многоквартирных и шесть частных домов, 50 автомобилей.
Это один из самых серьезных ударов по промышленному Воронежу за последние годы.
Сам город с 2022 г. живет специфической жизнью, делятся горожане. С одной стороны, сирены звучат по несколько раз в день, но из-за отсутствия реальных прилетов они превращаются в «инфошум». Впрочем, это естественно. Жизнь в городе-миллионнике не может остановиться. Едет транспорт, люди гуляют и тусуются возле кафе. Впрочем, говорят местные, и специальных модульных укрытий на улицах нет, если вдруг кто-то среагирует.
Ракетная опасность 22 июня была объявлена примерно в 11.40. По крайней мере, об этом сообщили в sms-рассылке жителям региона. Правда, пришли сообщения значительно позже. На задержки уже обращали внимание раньше, и региональное правительство ссылалось на «ограниченные технические возможности операторов». Решить техническую проблему с рассылкой sms за время спецоперации не удалось.
Ответ на вопрос, кто виноват в трагедии, очевиден: те, кто бомбит мирные города. Но у губернатора Гусева нашелся такой вариант: «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности – как на предприятии, так и на улице». Спасение утопающих в руках самих утопающих.