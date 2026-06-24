Кто виноват?

Когда бомбят город, в котором друзья и в который в общем-то ты мог переехать, совсем не до мемов. В Воронеже в понедельник, в символическую дату (было 22 июня), произошла трагедия. Удар ракет противника привел к жертвам – он унес пять жизней в один день. К такому не привыкли. Воронеж близок к Украине, но это не прифронтовая территория, как Курск и Белгород.