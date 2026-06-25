Адвокаты встали на защиту

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вступил в силу 24 года назад, с 1 июля 2002 г. Вскоре после этого в Академии правосудия (ныне Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева) прошла конференция, в ходе которой все участники судопроизводства – судьи, прокуроры и адвокаты – обсуждали принцип состязательности в уголовном процессе. Это было для всех очень интересно и полезно, но, к сожалению, больше мы в таком формате для обсуждения состязательности не собирались.