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Адвокаты встали на защиту

Как трансформировалась состязательность в российском уголовном судопроизводстве
Светлана Володина , президент Федеральной палаты адвокатов России

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вступил в силу 24 года назад, с 1 июля 2002 г. Вскоре после этого в Академии правосудия (ныне Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева) прошла конференция, в ходе которой все участники судопроизводства – судьи, прокуроры и адвокаты – обсуждали принцип состязательности в уголовном процессе. Это было для всех очень интересно и полезно, но, к сожалению, больше мы в таком формате для обсуждения состязательности не собирались.

Я проанализировала динамику научной мысли правоведов о том, что такое состязательность в уголовном процессе, начиная с момента принятия действующего УПК – до последней защиты диссертации, посвященной правовому статусу адвоката в состязательном уголовном процессе, она должна состояться на днях.

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