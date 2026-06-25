Умение терпеть

До 2022 г. такое обрушение рынка действительно было ощутимым – что уж говорить, я писала газетные тексты о падении на целый 1%. Но напомню, что в те времена рынком правили не розничные инвесторы и их эмоции, а крупные институционалы-нерезиденты: на них приходилось 60% всего free-float акций. И когда этих участников рынка убрали, падение на 4,23% выглядит не кровавой баней, а небольшой истерикой из-за того, что ЦБ ставку снизил на 0,25, а не на 0,50 п. п.