«Второе дыхание»: антиутопия в духе Данелии

Однажды родительское терпение лопнуло, и Илью насильно забрали в мотивационный центр, где таких вот торчков и алкоголиков перевоспитывают по экспериментальной программе. На окнах – решетки, прогулки (перекуры) по часам, но надзирателей нет, подопечные сами присматривают друг за другом. Наиболее активные охранители местного режима продвигаются вверх по карьерной лестнице, и на вершине их ждет не пропуск домой, как можно было бы подумать, а неоплачиваемая должность «мотиватора» – главного блюстителя порядка. Бегуна из Ильи не вышло – возможно, получится беглец.