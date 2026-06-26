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«Второе дыхание»: антиутопия в духе Данелии

Победителем фестиваля «Пилот» стало драмеди про экспериментальный рехаб
Николай Корнацкий , критик

Илья (Александр Паль из «Горько!» и «Верности») был подающим надежды бегуном – за скорость ему даже дали прозвище Электричка. «Но оказалось, что я – вагон-ресторан», – философствует за кадром сам герой, 30-летний лоб без работы, амбиций и с наркозависимостью.

Однажды родительское терпение лопнуло, и Илью насильно забрали в мотивационный центр, где таких вот торчков и алкоголиков перевоспитывают по экспериментальной программе. На окнах – решетки, прогулки (перекуры) по часам, но надзирателей нет, подопечные сами присматривают друг за другом. Наиболее активные охранители местного режима продвигаются вверх по карьерной лестнице, и на вершине их ждет не пропуск домой, как можно было бы подумать, а неоплачиваемая должность «мотиватора» – главного блюстителя порядка. Бегуна из Ильи не вышло – возможно, получится беглец.

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