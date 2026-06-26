«Грезы русского модерна»: архитектура как симфония

Архитектор Федор Шехтель так описывал свой московский особняк в письме Антону Чехову, приглашая того в гости: «Я был бы очень рад показать вам мою хибарку». Дальше он называет построенное по собственному проекту здание «избушкой» и шутит, что извозчики нередко принимают его за лютеранскую церковь или синагогу. Внешняя обманчивость, наверное, одна из главных характеристик новой выставки в Музее архитектуры, посвященной Федору Шехтелю. Проект, приуроченный к 150-летию с начала его творческой деятельности, оказывается на редкость современным, а сама экспозиция таит в себе множество сюрпризов.