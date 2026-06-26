«Грезы русского модерна»: архитектура как симфония

«Грезы русского модерна»: архитектура как симфонияВ Музее архитектуры вспоминают яркое и эклектичное наследие Федора Шехтеля
Архитектор Федор Шехтель так описывал свой московский особняк в письме Антону Чехову, приглашая того в гости: «Я был бы очень рад показать вам мою хибарку». Дальше он называет построенное по собственному проекту здание «избушкой» и шутит, что извозчики нередко принимают его за лютеранскую церковь или синагогу. Внешняя обманчивость, наверное, одна из главных характеристик новой выставки в Музее архитектуры, посвященной Федору Шехтелю. Проект, приуроченный к 150-летию с начала его творческой деятельности, оказывается на редкость современным, а сама экспозиция таит в себе множество сюрпризов.
Вынесенные в заголовок выставки «грезы» обволакивают буквально с порога. Уже первый лист с наброском декорации для постановки сказочной феерии «Иван-царевич» норовит полностью поглотить внимание зрителя. Медный дворец Змея Горыныча похож на фигурную грозовую тучу, а его архитектура с башенками, куполами и зубчатыми оградами – на причудливые огненно-красные кораллы.