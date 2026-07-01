Инвесторам не пройти мимо IT

Исторический инвестиционный путь – своего рода тень Великого шелкового пути. Первую волну инвестиций историки связывают с Британской империей и промышленной революцией. Тогда за сто лет торговля Британской империи росла в среднем на 3% в год. В итоге накануне Первой мировой войны доля экспорта в мировом ВВП достигла 14%. Уже в начале XX в. жители Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина могли инвестировать в международные акционерные компании. Суэцкий канал, индийские железные дороги и шахты в Африке строили метрополии – прямые иностранные инвестиции стали глобальными.