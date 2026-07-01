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Инвесторам не пройти мимо IT

Деглобализация торговли привела к перераспределению иностранных инвестиционных потоков в пользу новых рынков и технологических отраслей
Сугармаа Пурэвхуу , аспирант Национального университета Монголии, член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Спустя несколько волн глобализации, сопровождавшихся системным ростом иностранной инвестиционной активности, мы видим, что наступает новая эпоха – с новыми целевыми отраслями, новыми приоритетными для инвестирования странами и явным трендом на регионализацию. В этой реальности наиболее уязвимыми оказались страны с высокой зависимостью от внешнего капитала и сырьевые отрасли, тогда как новые направления, связанные с цифровизацией и устойчивым развитием, постепенно становятся ключевыми драйверами международных инвестиций.

Исторический инвестиционный путь – своего рода тень Великого шелкового пути. Первую волну инвестиций историки связывают с Британской империей и промышленной революцией. Тогда за сто лет торговля Британской империи росла в среднем на 3% в год. В итоге накануне Первой мировой войны доля экспорта в мировом ВВП достигла 14%. Уже в начале XX в. жители Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина могли инвестировать в международные акционерные компании. Суэцкий канал, индийские железные дороги и шахты в Африке строили метрополии – прямые иностранные инвестиции стали глобальными.

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