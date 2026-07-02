Ресурсный разлом

Ресурсный разломСохранит ли Европа мораторий на арктическую добычу нефти и газа
В конце мая 12 североевропейских финансовых организаций обратились к Еврокомиссии с просьбой не отказываться от поддержки моратория на освоение новых нефтегазовых месторождений в Арктике. Повод – предполагаемое намерение Брюсселя пересмотреть свою арктическую политику с учетом новой геополитической и геоэкономической обстановки.
Евросоюз оказался на важной развилке. Сохранять ли установку на отказ от арктических углеводородов, продиктованную климатической идеологией? Или уступить логике обеспечения энергобезопасности, дав добро на бурение в высоких широтах? У каждого варианта есть свои сторонники, свои противники – и свои последствия для России.
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