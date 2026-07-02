Ресурсный разлом

Евросоюз оказался на важной развилке. Сохранять ли установку на отказ от арктических углеводородов, продиктованную климатической идеологией? Или уступить логике обеспечения энергобезопасности, дав добро на бурение в высоких широтах? У каждого варианта есть свои сторонники, свои противники – и свои последствия для России.