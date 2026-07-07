Возможность стать сильнее

Возможность стать сильнееМожет ли бензиновый кризис стать началом новой модели энергетического и пространственного развития
В стране широко обсуждается проблема перебоев с поставками бензина. Причина перебоев – удары украинских (читай: натовских) БПЛА по НПЗ и топливным базам. Часть НПЗ и баз разрушены, некоторые НПЗ остановлены, нарушена логистика. Ажиотажный спрос, по оценке вице-премьера Александра Новака, искусственно увеличил потребление топлива примерно на 20–30%. Бензин с 23 по 29 июня подорожал на 1,6% после 3%-ного роста неделей ранее, на 2,2% выросло в цене дизтопливо. В ряде регионов введено нормирование отпуска бензина.
Руководство страны объявляет, что это временные перебои и вводимые ограничения тоже носят временный характер. Принимаются меры, чтобы компенсировать сокращение поставок и нарушение логистики, и их можно только приветствовать. Однако я хочу предложить более широкий взгляд на перспективы и инструменты преодоления кризиса. Пока война НАТО с Россией на Украине не завершится полной победой нашей страны, такие налеты будут продолжаться. Готовиться нужно именно к худшему сценарию, переходя от мер реагирования к мерам упреждения.