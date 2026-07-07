Возможность стать сильнее

Руководство страны объявляет, что это временные перебои и вводимые ограничения тоже носят временный характер. Принимаются меры, чтобы компенсировать сокращение поставок и нарушение логистики, и их можно только приветствовать. Однако я хочу предложить более широкий взгляд на перспективы и инструменты преодоления кризиса. Пока война НАТО с Россией на Украине не завершится полной победой нашей страны, такие налеты будут продолжаться. Готовиться нужно именно к худшему сценарию, переходя от мер реагирования к мерам упреждения.