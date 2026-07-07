Пробки на шоссе 66

Пробки на шоссе 66Что мешает российскому рынку акций вырасти до запланированного значения 66% от ВВП
Российский рынок акций – отпрыск бурной приватизации начала 1990-х – за последние 30 лет видел разное. Но чего он почти совсем не наблюдал – так это серьезных денег (даже по меркам развивающихся рынков) и большого числа хороших бумаг, куда эти деньги можно было бы инвестировать.
Впрочем, российские власти все это время не оставляли попыток нарастить капитализацию биржи и даже ставили в этой области экономики серьезные цели.
Последняя веха в борьбе за развитие отечественного рынка акций – 29 февраля 2024 г. Тогда Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что капитализация рынка должна удвоиться и достичь 66% ВВП к 2030 г.
Затем требование роста стоимости российского рынка было закреплено президентским указом о национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., опубликованным 7 мая 2024 г.
Что предложило правительство для исполнения этого плана:
- Вывод на рынок новых эмитентов через IPO и SPO, в том числе за счет компаний с госучастием. Прямо фигурировала задача довести объем таких размещений до 1 трлн руб. к 2030 г. Однако в 2025 г. суммарный объем средств, привлеченных в рамках IPO на российском рынке, составил чуть менее 33 млрд руб. Всего за год состоялось только четыре первичных размещения против 15 годом ранее. То есть рынок первичных размещений не то чтобы растет, а скорее сжимается.
- Приватизация через публичные размещения, чтобы увеличить число ликвидных бумаг и расширить free-float. В последние годы номинальный коэффициент free-float многих российских компаний действительно увеличился, однако около 60% от общего объема акций в свободном обращении фактически заблокированы. Это связано с тем, что бумаги принадлежат нерезидентам из недружественных стран и решить эту проблему быстро невозможно.
- Стимулирование долгосрочного спроса: развитие ИИС-3, защита прав инвесторов, гарантирование по страхованию жизни и налоговые/инфраструктурные меры для розничных денег на рынке. Число ИИС-3 на российском рынке действительно динамично растет с момента их появления в 2024 г. По данным ЦБ, к концу I квартала 2026 г. количество открытых ИИС-3 достигло примерно 1,6 млн. Но номинально эта цифра выглядит незначительной, да и дальнейший рост этого показателя пока не гарантирован.
- Меры по улучшению качества самих эмитентов – закрепление дивидендной политики, KPI менеджмента на рост капитализации и создание условий для притока иностранных инвестиций из дружественных юрисдикций.
Проще говоря, ставка была сделана не на один волшебный рычаг, а на комбинацию драйверов роста: больше публичных компаний, больше долгосрочных денег, строже защита инвестора и лучше стимулы для менеджмента и государства как акционера.
Однако цель в 66% ВВП видится слишком амбициозной. В первую очередь из-за низкой базы: по состоянию на май 2025 г. капитализация российского рынка составляла около 26,6% ВВП, а за последние 10 лет новых акций на бирже разместили лишь примерно на 1 трлн руб.
Чтобы дойти до уровня 66%, рынку нужно не просто вырасти. Должен резко ускориться приток новых эмитентов и денег, а это требует устойчивого улучшения инвестиционного климата и доверия к рынку.
Сложность еще и в том, что одного только массового вывода компаний на биржу недостаточно. Если на рынке одновременно появится слишком много бумаг, их оценки могут быть низкими, а общая капитализация не вырастет так быстро, как ожидается.
Инфляционное давление и, как следствие, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ пока также не способствуют росту рынка. Высокая ключевая ставка обычно снижает привлекательность акций: деньги уходят в депозиты и облигации, стоимость заемного капитала для компаний растет, а прибыль и оценка бизнеса оказываются под давлением.
В такой среде капитализация рынка акций, как правило, растет медленнее, потому что инвесторы требуют более высокую премию за риск и готовы меньше платить за будущую прибыль.
В итоге цель, поставленная президентом, достижима только при сочетании крупных IPO, прежде всего госкомпаний, более серьезной защиты прав собственности, улучшения корпоративного управления и поддержки со стороны регуляторов, в том числе и в области денежно-кредитной политики.