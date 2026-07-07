Пробки на шоссе 66

- Вывод на рынок новых эмитентов через IPO и SPO, в том числе за счет компаний с госучастием. Прямо фигурировала задача довести объем таких размещений до 1 трлн руб. к 2030 г. Однако в 2025 г. суммарный объем средств, привлеченных в рамках IPO на российском рынке, составил чуть менее 33 млрд руб. Всего за год состоялось только четыре первичных размещения против 15 годом ранее. То есть рынок первичных размещений не то чтобы растет, а скорее сжимается.