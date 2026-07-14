«Видишь здесь человека?»Как художники учат нас замечать людей с ментальными особенностями
Еврейский музей и центр толерантности совместно со СПИД.Центром открыли выставку «Мы преодолеем». Представленные на ней работы более 30 современных художников посвящены довольно болезненным темам – уязвимости, стигматизации, незамеченности и одиночеству. Для создателей важно показать, как стигматизация меняет форму, как встраивается в язык, семью, культуру и медицинскую коммуникацию. Художники работают и с темой преодоления стигмы – с попытками удержаться, сохранить связь с собой и миром вокруг, остаться видимым для других.
В череде экспозиций особенно трогательным мне показался фотопроект Александра Кирьянова «Видишь здесь человека?» – о людях с психическими нарушениями, которые имели опыт жизни в психоневрологических интернатах (ПНИ). Эта тема настолько тяжела, что ее в большинстве случаев принято не замечать, – и это лишь делает ситуацию еще сложней. ПНИ, учреждения закрытого типа, стали известны в том числе из-за несоблюдения прав постояльцев. Из последних громких случаев: персонал связал 20-летнюю пациентку и забыл ее освободить – это привело к развитию гангрены.
Экспозицию о людях в ПНИ представил фонд «Жизненный путь», который занимается их социализацией и поддержкой. В «ковидном» сентябре 2020 г. фонд организовал выезд на турбазу, где находились подопечные. Фотограф снимал их через матовый фильтр – и фотосессия, не задумывавшаяся изначально как творческий проект, получила дополнительные смыслы. Фильтр, через который сделаны снимки, как будто размывает лица людей, лишая их индивидуальности, ограждает их от всех остальных – хотя людям с особенностями важно стать частью общества, быть замеченными. Люди на снимках рядом с деревьями или цветами, они позируют, дурачатся или просто смотрят в камеру – прямо в глаза зрителю.
Некоторые из тех, кто был запечатлен, пришли на выставку – и получили ту самую возможность быть в центре внимания: замечая себя на изображении, радовались, как дети.
Тема людей с ментальными особенностями постепенно и бережно поднимается в отечественном искусстве, в том числе кино. В феврале в прокат вышел дебютный фильм Сергея Малкина «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли.
Разговор о ментальных заболеваниях через творчество не прост. Но это способ разрушать кокон стигматизации вокруг них – задача, которая иногда кажется неподъемной. Делать людей из ПНИ видимыми – это способ их социализировать, вдохновлять и делать счастливыми. А может, понятыми.