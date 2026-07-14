«Видишь здесь человека?»

Экспозицию о людях в ПНИ представил фонд «Жизненный путь», который занимается их социализацией и поддержкой. В «ковидном» сентябре 2020 г. фонд организовал выезд на турбазу, где находились подопечные. Фотограф снимал их через матовый фильтр – и фотосессия, не задумывавшаяся изначально как творческий проект, получила дополнительные смыслы. Фильтр, через который сделаны снимки, как будто размывает лица людей, лишая их индивидуальности, ограждает их от всех остальных – хотя людям с особенностями важно стать частью общества, быть замеченными. Люди на снимках рядом с деревьями или цветами, они позируют, дурачатся или просто смотрят в камеру – прямо в глаза зрителю.