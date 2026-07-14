Теплее. Еще теплее. Горячо

В Европе в середине июня столбики термометров поднимались до 39–42 градусов Цельсия, температурные рекорды поставили немецкий Кошен, венгерский Асод, польский Слубиц и другие города. Является ли эта температурная аномалия исторической случайностью? Отнюдь. Рекордные температуры в перспективе ближайших пяти лет предсказывала в мае Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН. Парижское соглашение по климату 2015 г. лимитировало долгосрочные параметры глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия. Очевидно, что мир выходит за рамки этого ограничителя и антропогенный фактор остается одним из драйверов экологического кризиса.