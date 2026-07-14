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Теплее. Еще теплее. Горячо

Как токсичные экологические решения приводят к миллиардным убыткам
Александр Закондырин , директор ФГБУ «ВНИИ Экология», член Общественной палаты

В Европе в середине июня столбики термометров поднимались до 39–42 градусов Цельсия, температурные рекорды поставили немецкий Кошен, венгерский Асод, польский Слубиц и другие города. Является ли эта температурная аномалия исторической случайностью? Отнюдь. Рекордные температуры в перспективе ближайших пяти лет предсказывала в мае Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН. Парижское соглашение по климату 2015 г. лимитировало долгосрочные параметры глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия. Очевидно, что мир выходит за рамки этого ограничителя и антропогенный фактор остается одним из драйверов экологического кризиса.

С 1970 г. популяции диких животных сократились на 73%, что свидетельствует о системном истощении «природного банковского счета». Концентрация углекислого газа и метана в атмосфере продолжает расти, вызывая цепную реакцию в виде таяния ледников, формирования морских тепловых волн и экстремальных погодных явлений. Арктический регион прогревается в два раза быстрее остального мира, что приводит к глубокой деградации биоразнообразия.

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