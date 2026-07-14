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Банкротство с шансом на жизнь

Как реформа меняет правила игры для бизнеса
Анастасия Ляпунова , младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры»

Госдума поддержала реформу закона о банкротстве, главный замысел которой – развернуть систему от автоматической ликвидации компании-должника к сохранению живого бизнеса. Но успех будет зависеть от того, смогут ли участники рынка отличить реальное спасение компании от отсрочки конкурса.

Банкротство долго работало по жесткой логике: если компания оказалась в процедуре, чаще всего следовали конкурсное производство, продажа активов, споры о сделках и попытки кредиторов вернуть хотя бы часть долга. Формально реабилитационные инструменты были и раньше, но на практике почти не работали.

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