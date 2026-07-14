Банкротство с шансом на жизнь

Банкротство долго работало по жесткой логике: если компания оказалась в процедуре, чаще всего следовали конкурсное производство, продажа активов, споры о сделках и попытки кредиторов вернуть хотя бы часть долга. Формально реабилитационные инструменты были и раньше, но на практике почти не работали.