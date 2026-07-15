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Обидчиков на пересчет

Поможет ли борьбе со школьным буллингом его законодательное определение
Яна Суринская , редактор группы правовой информации

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли и создать систему учета таких случаев в образовательных организациях. Определение должно учитывать всех участников конфликта – не только школьников, но и педагогов.

У идеи назвать травлю своим именем есть очевидное преимущество. Пока явление не определено, взрослые могут делать вид, что его не существует. Один ребенок «просто пошутил», другой «принимает все слишком близко к сердцу», третий «сам провоцирует». Если издевательства не завершились дракой, а видеоролики не попали в соцсети, школа часто предпочитает считать происходящее обычным подростковым конфликтом или вообще его не замечать.

Но травля тем и отличается от конфликта, что никакого равенства сторон в ней нет. А есть более сильный участник или группа –и человек, который не может самостоятельно остановить повторяющееся давление.

Возможно, кто-то скажет, что определение травли законодательно – это не лекарство, а сам буллинг – это естественное явление среди подростков. Но, с другой стороны, это определение даст школе основание реагировать до того, как унижения перейдут в физическое насилие. Например, родителям больше не придется доказывать, что испорченные вещи и ежедневные насмешки – не череда совпадений. К тому же благодаря единой системе учета появится возможность хотя бы узнать масштаб проблемы.

Но тут есть и неизбежные риски. Ведь школьная травля – это не только поступок конкретного ученика, но и состояние среды, в которой агрессия оказывается допустимой. Если система сведется к регистрации происшествий, школы получат новый стимул не замечать их. Чем больше выявленных случаев, тем хуже будет выглядеть статистика образовательной организации.

Сомнение вызывает и расширение понятия травли на отношения между школьниками и педагогами. Учителей действительно провоцируют и снимают на видео. По данным СПЧ, с посягательствами учеников сталкивались 66% педагогов (цифра за 2025 г.). Но у учителя и ребенка разный статус. Если не учитывать этот дисбаланс, борьба с травлей может превратиться в борьбу с любым неудобным поведением.

Поэтому закон должен не просто дать определение, но и провести границу между травлей, конфликтом, дисциплинарным нарушением и преступлением. Иначе одно слишком широкое слово вместит в себя все: от систематического унижения до ссоры на перемене. И ни одно определение не заменит школьного психолога, которому доверяют дети, классного руководителя, способного заметить изоляцию ученика, и директора, готового признать проблему.

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