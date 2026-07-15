Обидчиков на пересчет

У идеи назвать травлю своим именем есть очевидное преимущество. Пока явление не определено, взрослые могут делать вид, что его не существует. Один ребенок «просто пошутил», другой «принимает все слишком близко к сердцу», третий «сам провоцирует». Если издевательства не завершились дракой, а видеоролики не попали в соцсети, школа часто предпочитает считать происходящее обычным подростковым конфликтом или вообще его не замечать.