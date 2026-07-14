Детский омбудсмен предложила закрепить понятие травли в законодательстве РФ

В апреле Министерство просвещения РФ поддержало инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об оперативном удалении из интернета видеозаписей, где школьники оскорбляют учителей. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что такие видео наносят ущерб авторитету профессии, формируют ложное представление о допустимости травли и агрессии, а также используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании. По данным СПЧ за июль 2025 г., большинство учителей (66%) сталкивались в работе с ситуациями, когда ученики покушались на их честь, достоинство и доброе имя, с каждым третьим педагогом (34%) этого не случалось.