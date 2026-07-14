Детский омбудсмен предложила закрепить понятие травли в законодательстве РФ
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли и создать систему учета подобных случаев в образовательных организациях. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена.
По мнению Львовой-Беловой, определение понятия «травля» должно учитывать всех возможных участников такого процесса. Она отметила, что подобные случаи встречаются не только среди обучающихся, но и среди педагогов. Также омбудсмен сообщила, что в 2025 г. количество обращений в ее аппарат по вопросам травли незначительно увеличилось.
Помимо законодательного закрепления понятия травли в докладе предлагается разработать критерии оценки эффективности служб примирения и медиации в образовательных учреждениях, используя успешные региональные практики. Кроме того, Львова-Белова считает необходимым развивать взаимодействие между образовательными организациями и территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
В апреле Министерство просвещения РФ поддержало инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об оперативном удалении из интернета видеозаписей, где школьники оскорбляют учителей. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что такие видео наносят ущерб авторитету профессии, формируют ложное представление о допустимости травли и агрессии, а также используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании. По данным СПЧ за июль 2025 г., большинство учителей (66%) сталкивались в работе с ситуациями, когда ученики покушались на их честь, достоинство и доброе имя, с каждым третьим педагогом (34%) этого не случалось.
В ноябре 2025 г. в правительство РФ направили законопроект, который предполагает создание в России единой системы предотвращения буллинга среди детей и молодежи. По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, данная инициатива является комплексной. Он отметил, что комитет работал над ней два года. Ключевая цель проекта – формирование культуры взаимного уважения среди подростков и молодежи, где каждый ребенок сможет учиться и развиваться без страха.
В июле 2025 г. «Ведомости» писали, что в РФ разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа велась с 2022 г. Согласно его положениям, самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу.