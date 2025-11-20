В правительство направили проект о создании системы предотвращения травли
В правительство РФ направили законопроект, который предполагает создание в России единой системы предотвращения буллинга среди детей и молодежи. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Он сообщил, что данная инициатива является комплексной. По словам Метелева, комитет работал над ней два года. Ключевая цель проекта – формирование культуры взаимного уважения среди подростков и молодежи, где каждый ребенок сможет учиться и развиваться без страха, отметил глава думского комитета.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что под травлей подразумевается поведение, направленное на унижение чести и достоинства личности. Для борьбы с этим явлением Минпросвещения и Минобрнауки совместно с Министерством здравоохранения, Росмолодежью и МВД утвердят единый порядок профилактических мероприятий.
Законопроектом предусматривается закрепление статуса советов по профилактической работе в образовательных организациях. Предполагается, что они будут рассматривать случаи травли и принимать решения о дальнейших действиях. В эту работу будут вовлечены психологи, службы медиации и общественные организации.
Метелев добавил, что направление материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав будет осуществляться только в крайних случаях, когда все воспитательные и профилактические меры исчерпаны.
В июле «Ведомости» писали, что в РФ разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа велась с 2022 г. Согласно его положениям, самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу.