В правительство направили проект о создании системы предотвращения травли

В июле «Ведомости» писали, что в РФ разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа велась с 2022 г. Согласно его положениям, самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу.