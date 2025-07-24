Инициаторов травли в школе могут временно поместить в спецшколы

В России разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа над которым велась с 2022 г. Согласно его положениям, самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием законопроекта, и подтвердил собеседник в Госдуме. Предполагается, что законопроект будет межфракционным. Его могут внести в нижнюю палату уже на этой неделе.