Инициаторов травли в школе могут временно поместить в спецшколы

Инициаторов травли в школе могут временно поместить в спецшколыЭтот сценарий допустим с согласия родителей и по заключению психолого-медико-педагогической службы
В России разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа над которым велась с 2022 г. Согласно его положениям, самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием законопроекта, и подтвердил собеседник в Госдуме. Предполагается, что законопроект будет межфракционным. Его могут внести в нижнюю палату уже на этой неделе.
Изменения предлагается внести в несколько законов: об основных гарантиях прав ребенка, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об образовании. В законопроекте определяется, как отличить буллинг от рядового конфликта. Ему должны быть присущи систематичность, преднамеренность и уничижающий характер действий.
Для школ страны Минпросвещения, Минобрнауки по согласованию с Минздравом и МВД утвердят порядок противодействия физическому и психическому насилию. На его основе будут выявляться и регистрироваться случаи травли, проводиться разъяснительные беседы с родителями и педагогико-психологическая работа с учащимися. Там же будет прописан механизм информирования органов системы профилактики правонарушений.
В законопроекте закрепляется норма, согласно которой помогать школам, где зафиксировали случаи буллинга, будут региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Сотрудники центров будут оказывать помощь пострадавшим детям и «агрессорам». Как писали ранее «Ведомости», во всех регионах России действует свыше 380 центров ППМС.
По решению региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с агрессором могут провести профилактическую работу, следует из текста проекта (копия есть у «Ведомостей»). Профильные специалисты помогут таким детям научиться без негатива общаться со сверстниками и корректировать свое поведение.
Если ребенок-агрессор неоднократно участвовал в буллинге, применяя физическое насилие, то по согласию родителей и заключению ППМС его могут на время отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение (СУВУ) открытого типа. Они могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. СУВУ специализируются на коррекции поведения детей и подростков. Точные сроки пребывания детей в таких спецшколах в документе не прописаны.
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Помимо этого авторы проекта предложили применять к гражданам, которые участвуют в травле детей, нормы уголовного, гражданского и административного законодательства.
Законопроект о буллинге, согласно нацпроекту «Молодежь и дети», должен быть принят до конца 2025 г., сообщал в июне глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).
Психолог сервиса Alter и преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина отмечает, что в работе с агрессорами важно избегать исключительно карательных мер – формальных постановок на учет без реальной помощи. Для этого работа по коррекции поведения должна быть комплексной: школьные психологи могут проводить первичную диагностику, далее подключаются внешние специалисты в этой сфере, а также члены семьи. «Для того чтобы справиться с буллингом, одних профилактических бесед недостаточно. Государство должно предлагать таким детям реабилитационные программы [с участием специалистов разных профилей]», – указала она.
Отправка в спецшколы открытого типа допустима, если ребенок представляет реальную физическую угрозу для других, продолжила Пряхина. Но в большинстве случаев такие решения ведут лишь к стигматизации и имеют низкую эффективность. Такой механизм станет лишь карательной мерой, но проблему буллинга как таковую не решит, заключила эксперт.
«Агрессия бывает разная, в некоторых случаях необходимы психофармакология и обязательные занятия в группе по управлению гневом. В других случаях достаточно наставничества или индивидуальной психотерапии, чтобы подросток осознал свое поведение, его причины и последствия», – говорит клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.
Если с детства помочь научиться управлять своими эмоциями, это может значительно улучшить его взаимодействие с людьми в будущем. В то же время жертвам травли тоже нужна поддержка, чтобы они могли избежать роли угнетаемого в обществе, добавила эксперт.