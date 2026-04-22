Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,959+0,04%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,49+0,1%RTSI1 165,87+0,1%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Главная / Общество /

Минпросвещения одобрило идею об удалении из сети видео с оскорблениями учителей

Ведомости

Министерство просвещения РФ поддержало инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об оперативном удалении из интернета видеозаписей, где школьники оскорбляют учителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о роликах в соцсетях, на которых ученики унижают учителей ради просмотров и расширения аудитории.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что такие видео наносят ущерб авторитету профессии, формируют ложное представление о допустимости травли и агрессии, а также используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании.

Кравцов подчеркнул, что цифровым платформам важно реагировать на подобный контент и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения. Для защиты прав педагогов запущен чат-бот «Правовой ассистент педагога» в мессенджере Мax.

22 апреля Володин заявил, что распространение видео с оскорблениями учителей в соцсетях является провокацией украинских спецслужб. По словам спикера ГД, обращения об оскорбительных для педагогов видео приходят из разных городов России. Такие «игры» фиксируются также в Белоруссии и Казахстане. По мнению Володина, с помощью такой схемы спецслужбы Киева привлекают аудиторию в свои ресурсы, а затем – в запрещенные сообщества.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь