Минпросвещения одобрило идею об удалении из сети видео с оскорблениями учителей
Министерство просвещения РФ поддержало инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об оперативном удалении из интернета видеозаписей, где школьники оскорбляют учителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о роликах в соцсетях, на которых ученики унижают учителей ради просмотров и расширения аудитории.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что такие видео наносят ущерб авторитету профессии, формируют ложное представление о допустимости травли и агрессии, а также используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании.
Кравцов подчеркнул, что цифровым платформам важно реагировать на подобный контент и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения. Для защиты прав педагогов запущен чат-бот «Правовой ассистент педагога» в мессенджере Мax.
22 апреля Володин заявил, что распространение видео с оскорблениями учителей в соцсетях является провокацией украинских спецслужб. По словам спикера ГД, обращения об оскорбительных для педагогов видео приходят из разных городов России. Такие «игры» фиксируются также в Белоруссии и Казахстане. По мнению Володина, с помощью такой схемы спецслужбы Киева привлекают аудиторию в свои ресурсы, а затем – в запрещенные сообщества.