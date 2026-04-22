Политика

Володин обвинил Украину в распространении видео с оскорблениями учителей

Распространение видео с оскорблениями учителей в социальных сетях – это не игра, а провокация украинских спецслужб. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

«Хочу обратить внимание, что это провокация. То, что детям преподносят как некую "игру", на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия. За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует», – написал он.

По словам Володина, обращения об оскорбительных для педагогов видео приходят из разных городов России. Кроме того, такие «игры» наблюдаются в Белоруссии и Казахстане, отметил депутат. Он считает, что с помощью этой схемы спецслужбы Киева привлекают аудиторию в свои ресурсы, а затем – в запрещенные сообщества.

18 марта уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала, что большинство опрошенных учителей (93%) считают недостаточными правовые механизмы защиты педагогов от агрессии учеников. Противоположной точки зрения придерживаются только 7% учителей. Согласно результатам опроса среди 717 педагогов по всей России, почти 67% из них не знают о работе Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, который был создан при Минпросвещения РФ в сентябре 2025 г.

