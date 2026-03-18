Более 90% педагогов считают недостаточными механизмы защиты от агрессии учеников

Глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что проработка предложений по правовым механизмам обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогов – это поручение, которое дал президент Владимир Путин. По его словам, уже созданы конфликтные комиссии на уровне школ и регионов и «определенные результаты уже есть». При этом опросы и работа с учителями показывают: полноценной защиты пока добиться не удалось. Фадеев также рассказал, что члены СПЧ посетили две школы в Ленинградской области, где проходит эксперимент по введению оценки за поведение в школах, а затем провели обсуждение увиденного в Санкт-Петербурге. «Впечатления неоднозначные, похоже, некоторые учителя и директора увлеклись оцениванием поведения школьников. Я опасаюсь, что это приведет к дополнительной бюрократической нагрузке», – отметил Фадеев, добавив, что в некоторых школах – участниках эксперимента оценки за поведение теперь выставляются еженедельно. Изначальная цель была другой – это защита учителей от оскорблений и насилия, но то, что происходит сейчас, эту задачу не решает, считает глава СПЧ.