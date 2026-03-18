Более 90% педагогов считают недостаточными механизмы защиты от агрессии учеников

Более 90% педагогов считают недостаточными механизмы защиты от агрессии учениковПри этом значительная часть учителей не знает о том, как ими пользоваться, говорят эксперты
Большинство опрошенных учителей (93%) считают, что правовых механизмов защиты педагогов от агрессии учеников пока по-прежнему недостаточно. Противоположной точки зрения придерживаются только 7% учителей. Такие результаты опроса среди 717 педагогов по всей России привела уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода на заседании рабочей группы по образованию Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По данным опроса, почти 67% педагогов также не знает о работе Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, который был создан при Минпросвещения РФ в сентябре 2025 г. Еще 33% ответили, что знают о нем. При этом 49% педагогов считают, что такой механизм защиты не будет реально работать и оказывать помощь в случае обращения, еще 51% респондентов верит в силу совета. Учителя-скептики в своих ответах указывали, что работа совета может ограничиться рекомендациями, которые не имеют законных оснований. Они также отмечали, что такие советы нужно создать «на местах» в регионах, иначе они не будут работать из-за расположения в столице.
Педагогов также попросили поделиться мнением об эксперименте по введению в школах оценки за поведение. Почти 47% опрошенных отметили, что переходить к внедрению оценки в масштабах всей страны нужно уже с 1 сентября 2026 г. Еще 44% респондентов хотели сначала узнать больше об итогах эксперимента, а еще 9% хотели бы внедрить его с 1 сентября 2027 г.
Глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что проработка предложений по правовым механизмам обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогов – это поручение, которое дал президент Владимир Путин. По его словам, уже созданы конфликтные комиссии на уровне школ и регионов и «определенные результаты уже есть». При этом опросы и работа с учителями показывают: полноценной защиты пока добиться не удалось. Фадеев также рассказал, что члены СПЧ посетили две школы в Ленинградской области, где проходит эксперимент по введению оценки за поведение в школах, а затем провели обсуждение увиденного в Санкт-Петербурге. «Впечатления неоднозначные, похоже, некоторые учителя и директора увлеклись оцениванием поведения школьников. Я опасаюсь, что это приведет к дополнительной бюрократической нагрузке», – отметил Фадеев, добавив, что в некоторых школах – участниках эксперимента оценки за поведение теперь выставляются еженедельно. Изначальная цель была другой – это защита учителей от оскорблений и насилия, но то, что происходит сейчас, эту задачу не решает, считает глава СПЧ.
Педагоги пока не ощущают реального эффекта от предпринимаемых шагов, поделилась с «Ведомостями» Сморода. По ее словам, любой педагог понимает, что есть определенный дистанционный разрыв, когда он находится на Дальнем Востоке или в глубинке Сибири, а совет работает в Москве. Сморода отметила, что в случае конфликтных ситуаций учителям проще уволиться, чем бороться за свои права. «Учителя нам об этом говорили и в предыдущих опросах: «Нам учить надо, мы не юристы, мы не пойдем себя защищать – мы просто уйдем», – пояснила она. Бесплатная юридическая помощь в таких случаях не предоставляется педагогам, продолжила Сморода. Конфликтные комиссии также чаще всего занимают позицию родителя: ребенка нужно пожалеть и уладить проблему. В итоге педагог оказывается один на один с этой ситуацией, заключила она.
Оценка за поведение
Нельзя полноценно защищать свои права, не ознакомившись с ними, считает юрист-эксперт «Актион образования» (входит в группу «Актион») Анна Ивлева. По ее словам, важно проводить просветительскую работу с учителями, но и они сами должны интересоваться мерами, которые вводятся для них. В качестве общедоступных механизмов защиты чести и достоинства педагогов Ивлева выделила те, которые уже закреплены в законах об образовании, о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, а также в Гражданском и Трудовом кодексах. Например, сейчас педагоги могут направлять в органы управления школы обращения о применении дисциплинарных взысканий к ученикам, которые нарушают или ущемляют их права, а также обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Помимо этого они могут пойти с заявлениями в полицию или суд, добавила эксперт.
Проблема заключается и в самих механизмах защиты чести и достоинства педагогов, и в отсутствии взаимодействия между администрацией школ, учителями и родителями, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Одно из ключевых решений – выстроить такое системное взаимодействие, добавил он. «Важно, чтобы родители занимали принципиальную позицию в ситуациях неуважения к учителю», – подчеркнул Илюхин.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить результаты опроса.