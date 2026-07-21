Опора для государства, магнит для инвесторов

Можно сказать, что «Роснефть» дала пример образцовой приватизации. В отличие от, мягко говоря, мутных процедур, по которым проходила передача в частные руки нефтяных активов в 1990-е гг., приватизация компании осуществлялась максимально прозрачно. Она была проведена в три этапа, на каждом из которых бюджет Российской Федерации получил значительный доход. Так, IPO в 2006 г. позволило привлечь $10,7 млрд. Продажа акций в 2013 г. в рамках сделки по приобретению ТНК-ВР принесла еще $4,9 млрд. А в 2016 г. состоялись приватизация 19,5% акций «Роснефти» за $11,1 млрд и покупка компанией контрольного пакета акций ПАО «Башнефть» за $5,3 млрд. Эта интегральная сделка стала крупнейшей по масштабу приватизацией в истории России и самой крупной в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г. Кроме того, «Роснефть» приобрела у государства ряд других крупных нефтегазовых активов, и, что важно, по рыночным ценам. Все перечисленные сделки с участием «Роснефти» обеспечили стране доходы в размере около $70 млрд.