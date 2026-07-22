Ход слоном

Ход слономЖдать ли в Москве директора ФБР
Почти как гром среди ясного неба по просторам американского и российского информационных полей разнесся «эксклюзив» издания Politico о том, что директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре. Несмотря на отсутствие подтверждения этой информации в Москве и Вашингтоне, она наделала достаточно шуму. Гипотетически это не просто первый визит директора ФБР в Россию с 2013 г., а в целом первый визит американского высокопоставленного чиновника с 2021 г. (тогда в Москву прилетал директор ЦРУ при Джо Байдене в 2021–2025 гг. Уильям Бернс).
Гадать за несколько месяцев до предположительного мероприятия было бы опрометчиво и рискованно. Легче сказать, почему к этой новости нужно относиться спокойно и со значительной долей скептицизма.
Во-первых, не все эксклюзивы СМИ оказываются правдой. Во-вторых, визиты представителей спецслужб, не говоря уже об их руководителях, крайне редко становятся достоянием публики задолго до самой поездки. Ведь протоколы безопасности существуют всегда и везде.
В-третьих, если Патель и вправду приедет, это формально может быть связано с узкими вопросами сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Задатки сотрудничества на этих направлениях у Москвы и Вашингтона есть, и такое развитие событий было бы, безусловно, позитивным.
В-четвертых, упомянутые в материале Politico даты (14–15 октября) очень близки ко дню промежуточных выборов в США – 3 ноября. Сложно представить, что в этот период, в условиях масштабной общественно-политической поляризации и при сохранении у значительной части населения и политического истеблишмента настороженного отношения к России, администрация решится послать сюда одного из своих наиболее публичных представителей.
В-пятых, даже если Патель и прибудет с миссией донести до Кремля какую-то позицию США по Украине, то это будет сродни приезду в Москву Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они выступали обычными посланниками с минимальной реальной возможностью влиять на процесс принятия внешнеполитических решений. У Пателя влияния конкретно в этом вопросе не больше.
Наконец, скандалы вокруг фигуры Пателя сделали из него одного из наиболее репутационно уязвимых членов команды Дональда Трампа.
В свете всего перечисленного остается лишь вернуться к старой доброй константе: любой диалог с США – полезный для двусторонних отношений опыт. Но отнюдь не всегда это дает реальный результат.