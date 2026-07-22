Ход слоном

Почти как гром среди ясного неба по просторам американского и российского информационных полей разнесся «эксклюзив» издания Politico о том, что директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре. Несмотря на отсутствие подтверждения этой информации в Москве и Вашингтоне, она наделала достаточно шуму. Гипотетически это не просто первый визит директора ФБР в Россию с 2013 г., а в целом первый визит американского высокопоставленного чиновника с 2021 г. (тогда в Москву прилетал директор ЦРУ при Джо Байдене в 2021–2025 гг. Уильям Бернс).