Налоговая репутацияКто пишет второе досье на вашу компанию
Совладелец торговой компании, поставляющей промышленное оборудование, обратился за помощью, когда служба безопасности его ключевого заказчика прислала письмо с просьбой пояснить взаимоотношения с некоей фирмой, название которой он слышал впервые. Через два месяца заказчик не продлил контракт на следующий год, треть годовой выручки исчезла так же тихо, как появилось то письмо. Эта история, возможно, отражает самое серьезное изменение российского делового климата.
На каждую компанию в России сегодня существует два досье. Первое она пишет сама: годовая отчетность, сайт, презентации для инвесторов, портфель выполненных контрактов. Второе досье пишут алгоритмы – налоговые, банковские, скоринговые. Драма в том, что решения о контрактах, кредитах и партнерствах рынок все чаще принимает именно по второму досье. Сформировался еще один критерий оценки капитализации – негласный, но предельно жесткий: налоговая репутация. У него есть все признаки полноценного нематериального актива: он влияет на выручку, определяет доступ к финансированию и цену бизнеса в сделках.