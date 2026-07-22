На каждую компанию в России сегодня существует два досье. Первое она пишет сама: годовая отчетность, сайт, презентации для инвесторов, портфель выполненных контрактов. Второе досье пишут алгоритмы – налоговые, банковские, скоринговые. Драма в том, что решения о контрактах, кредитах и партнерствах рынок все чаще принимает именно по второму досье. Сформировался еще один критерий оценки капитализации – негласный, но предельно жесткий: налоговая репутация. У него есть все признаки полноценного нематериального актива: он влияет на выручку, определяет доступ к финансированию и цену бизнеса в сделках.