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Ключи от неба

Как дроны меняют ландшафт Латинской Америки
Олег Краев , журналист-международник

Выступая в начале июня в сенатском комитете по международным делам, госсекретарь Марко Рубио сказал, что мексиканские картели, уже применяющие дроны друг против друга, в перспективе могут обратить их против США. Угроза была заявлена как гипотетическая, но де-факто проблема уже встает в регионе в полный рост.

Эта технология довольно широко применяется в Мексике: еще в 2024 г. Северное командование ВС США ежемесячно фиксировало больше тысячи инцидентов с БПЛА вдоль американо-мексиканской границы. В Бразилии, Перу, Аргентине и Эквадоре БПЛА в основном используются для доставки заключенным в тюрьмы разнообразной контрабанды. По данным минобороны Колумбии, в 2024–2025 гг. в стране было зафиксировано около 400 результативных эпизодов использования преступными группировками дронов, оснащенных взрывчаткой. Объектами нападения становились силовики, гражданские и враждебные криминальные структуры.

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