Ключи от неба

Эта технология довольно широко применяется в Мексике: еще в 2024 г. Северное командование ВС США ежемесячно фиксировало больше тысячи инцидентов с БПЛА вдоль американо-мексиканской границы. В Бразилии, Перу, Аргентине и Эквадоре БПЛА в основном используются для доставки заключенным в тюрьмы разнообразной контрабанды. По данным минобороны Колумбии, в 2024–2025 гг. в стране было зафиксировано около 400 результативных эпизодов использования преступными группировками дронов, оснащенных взрывчаткой. Объектами нападения становились силовики, гражданские и враждебные криминальные структуры.