Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP91,06+5,33%CNY Бирж.11,545-0,47%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,73+0,6%RGBITR755,61+0,61%
Главная / Мнения /

Профессионалов не замечают

Трудно ли Госдуме избавиться от флера 1990-х
Яна Суринская , редактор группы правовой информации

У российского парламента есть довольно необычная трудность: его репутация сформировалась значительно раньше, чем он сам финально «созрел» как институт. По крайней мере пришел к своему текущему состоянию.

Госдуме в некотором роде досталось «тяжелое наследие» 1990-х. И тяжелое оно по простой причине. Именно оттуда – времени ярких заявлений, демаршей и скандалов с неочевидным результатом – формировался образ Охотного Ряда.

Вызывающие костюмы, иногда – потасовки, выступления, которые становились частью фольклора... Все это сопровождало сутевые дискуссии, которые шли в момент формирования государства и его законотворческой базы. Эпатаж добавлялся в связи с тем, что парламент был, скажем так, не до конца устоявшийся и не всегда лояльный исполнительной власти.

Времена прошли – а впечатления о такой Думе как будто у некоторых остались. Хотя это давно не соответствует действительности. В медиа периодически можно даже отыскать подборки каких-то «выходок» депутатов, которые на поверку оказываются устаревшими боянами. Заявлениями, никак не влияющими на действительность.

Володин: за пять лет в Думу поступило свыше 2 млн обращений

Политика / Власть

«Депутаты должны понимать, что Госдума – их основное место работы», – напоминает в своем интервью «Ведомостям» экс-министр юстиции (в 1990-х), глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В целом разговор позволяет понять, что настоящий костяк в Госдуме должны составлять профессиональные депутаты.

Причин несколько. И одна из них состоит в том, что Госдума по принципиальным вопросам работает в связке с другими органами власти. То есть является составной частью всей системы госуправления, а поэтому и на ответстенных постах предпочтительны люди с соответствующим бэкграндом. Фактически – профессиональные чиновники.

А они с оголтелыми заявлениями выступать не могут.

Есть, конечно, разные люди. Кто-то приходит случайно. Кто-то не сильно заметен. Но популисты, которые как будто подмочили репутацию, составляют далеко не костяк депутатского корпуса.

Крашенинников говорит, что нужно сохранять профессиональную основу парламентской деятельности на федеральном уровне. И тут с ним можно согласиться – в Думе окажется меньше случайных людей, которые приходят заняться депутатской работой «по совместительству».

Немаловажно, чтобы и текущие депутаты «с зарплатами» работали по понятным (прежде всего для избирателей) алгоритмам. Тогда постепенно получится вырваться из своеобразной ловушки восприятия. Ведь самая профессиональная часть парламентской работы остается незаметной, а самая заметная создает впечатление обо всем институте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте