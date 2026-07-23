Профессионалов не замечают

Вызывающие костюмы, иногда – потасовки, выступления, которые становились частью фольклора... Все это сопровождало сутевые дискуссии, которые шли в момент формирования государства и его законотворческой базы. Эпатаж добавлялся в связи с тем, что парламент был, скажем так, не до конца устоявшийся и не всегда лояльный исполнительной власти.