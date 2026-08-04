Нейроннадзор

Законодательство наших соседей говорит о том, что обычных пользователей соцсетей, генерирующих картинки для себя, закон не наказывает. И это к лучшему, ибо непонятно, как можно отследить все массивы созданных нейросетью творений. И не до конца понятно, что считать контентом. Нужно ли, к примеру, ставить метку на ответ, сгенерированный ИИ на вопрос пользователей?