Нейроннадзор

НейроннадзорНужна ли маркировка ИИ-контенту
С начала августа в Евросоюзе начали действовать правила, обязывающие компании маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Теперь, чтобы избежать штрафа, компания должна выделять подобные материалы графическими метками. В начале января обязательная маркировка ИИ-контента была введена в Казахстане.
Российские власти сперва также пошли по пути введения обязательств для компаний по маркировке созданных нейросетью произведений. Но на финальных стадиях обсуждения законопроекта об ИИ эти требования были смягчены – заменены на добровольный порядок обозначения синтезированных продуктов. При этом правила использования ИИ еще могут измениться, поскольку закон носит рамочный характер. Финальные правила игры будут определять документы, которые профильные ведомства разработают после вступления закона в силу.
Сегодня генерация контента вошла в повседневный обиход. Не только в медиа. Так, многие продавцы на маркетплейсах используют ИИ, чтобы улучшить фото товаров – показать все способности пылесоса в кухонном интерьере или придумать рекламный текст, чтобы пользователи непременно купили игрушку-антистресс в форме пирожка. Но пользователь определенно должен понимать, имеет он дело со сгенерированным творчеством или же контент был создан человеком.
Законодательство наших соседей говорит о том, что обычных пользователей соцсетей, генерирующих картинки для себя, закон не наказывает. И это к лучшему, ибо непонятно, как можно отследить все массивы созданных нейросетью творений. И не до конца понятно, что считать контентом. Нужно ли, к примеру, ставить метку на ответ, сгенерированный ИИ на вопрос пользователей?
К чиновникам сопредельных стран возникает и такой вопрос: не является ли обязательная ИИ-маркировка попыткой объять необъятное? Ведь уже, по данным исследования Graphite от ноября 2025 г., количество статей в интернете, сгенерированных ИИ, превысило количество материалов, написанных людьми. И эта разница, очевидно, в ближайшие годы будет только расти.
Выходит, что гораздо проще было бы придумать метку для человеческих материалов, которые, вероятнее всего, будут в большей цене из-за своей редкости по сравнению с валом результатов генераций нейросетей. Например, можно было бы придумать обозначение «ЧС» (человеческое содержание) для результатов уникального умственного труда. А ответственные найдутся.