Заправки на выживание

Заправки на выживаниеНезависимые АЗС работают там, где крупным сетям бизнес уже неинтересен
Несколько дней назад Российский топливный союз направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на проблемы независимых АЗС. Содержание письма интересное: подчеркивается историческая (да, уже так можно говорить) роль независимых АЗС в становлении топливного рынка России. К 1991 г. в РСФСР насчитывалось порядка 10 000 АЗС. И этого количества критически не хватало – многие помнят и очереди, и единственную заправку на целый город. Неоспоримо, что необходимые заправки для удовлетворения нужд граждан в топливе в значительной мере были построены независимыми участниками, которые оперативно поняли проблемы топливного рынка и потребности населения. В письме подчеркивается и основная значимость независимых АЗС.
В чем же она? Одной из основных характеристик АЗС является так называемый в профессиональном сообществе пролив – объем топлива, реализуемый через заправку в течение дня. ВИНК в погоне за эффективностью своей деятельности, обусловленной выходом на биржи и IPO, наличием иностранных инвесторов, постоянно повышают эффективность и поднимают планку пролива: не менее 5 т, потом не менее 10 т и далее. Но такого рода эффективных АЗС, населения и транспортных средств вокруг которых достаточно, чтобы поддерживать высокие объемы реализации, не так много.