Заправки на выживание

В чем же она? Одной из основных характеристик АЗС является так называемый в профессиональном сообществе пролив – объем топлива, реализуемый через заправку в течение дня. ВИНК в погоне за эффективностью своей деятельности, обусловленной выходом на биржи и IPO, наличием иностранных инвесторов, постоянно повышают эффективность и поднимают планку пролива: не менее 5 т, потом не менее 10 т и далее. Но такого рода эффективных АЗС, населения и транспортных средств вокруг которых достаточно, чтобы поддерживать высокие объемы реализации, не так много.