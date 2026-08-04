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Последний пакет

Остались ли у Европы рычаги давления на Россию
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Очередной, 21-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним. Брюссельские чиновники начали понимать, что им грозит «перебор», когда очередные ограничительные меры будут вести к проигрышу не РФ, а самого ЕС. Тому есть несколько причин. Во-первых, практически в каждом предложенном пакете оказываются меры, которые не устраивают ту или иную страну Европы. В результате их приходится оттуда изымать, даже если именно они мыслились гвоздем программы.

Именно так и произошло с 21-м пакетом, самой болезненной мерой в составе которого должен был стать запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Но против выступила Греция. Власти страны защитили интересы крупного игрока рынка морских перевозок – судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Георгиосу Прокопиу. В итоге греческие и другие европейские компании получили разрешение продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью автоматического продления. Им запретили лишь заключать новые контракты и расширять текущие объемы.

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