Последний пакет

Последний пакетОстались ли у Европы рычаги давления на Россию
Очередной, 21-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним. Брюссельские чиновники начали понимать, что им грозит «перебор», когда очередные ограничительные меры будут вести к проигрышу не РФ, а самого ЕС. Тому есть несколько причин. Во-первых, практически в каждом предложенном пакете оказываются меры, которые не устраивают ту или иную страну Европы. В результате их приходится оттуда изымать, даже если именно они мыслились гвоздем программы.
Именно так и произошло с 21-м пакетом, самой болезненной мерой в составе которого должен был стать запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Но против выступила Греция. Власти страны защитили интересы крупного игрока рынка морских перевозок – судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Георгиосу Прокопиу. В итоге греческие и другие европейские компании получили разрешение продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью автоматического продления. Им запретили лишь заключать новые контракты и расширять текущие объемы.