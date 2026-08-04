Последний пакет

Очередной, 21-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним. Брюссельские чиновники начали понимать, что им грозит «перебор», когда очередные ограничительные меры будут вести к проигрышу не РФ, а самого ЕС. Тому есть несколько причин. Во-первых, практически в каждом предложенном пакете оказываются меры, которые не устраивают ту или иную страну Европы. В результате их приходится оттуда изымать, даже если именно они мыслились гвоздем программы.