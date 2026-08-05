Битва за «кукурузник»Почему возникли дискуссии вокруг модификации Ан-2
В конце июля в Росавиации прошло совещание по предстоящей модернизации Ан-2, именуемого в народе «кукурузником». Самолет для малой авиации разработки середины прошлого века до сих пор летает: в коммерческой эксплуатации находится 49 Ан-2, еще 358 машин используется для авиационных работ.
Для поддержания летной годности этого самолета конструкцию Ан-2 планируют модифицировать. В частности, речь идет о возможной замене двигателя, а также улучшении систем управления, установке дополнительных баков для большей дальности полетов и т. д.
В начале июля Росавиация выдала сертификат типа на Ан-2. Разработчиком самолета в нем утвержден Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (СибНИА). Но вот беда: СибНИА – это научная организация и массовым выпуском авиатехники она не занимается.
Сам Ан-2 прекратили выпускать в СССР еще в начале 1970-х гг., а до 2002 г. их производили в Польше. К этому времени власти всерьез задумались о поиске замены устаревшему «кукурузнику».
В 2010 г. СибНИА уже предложил его модернизированный вариант ТВС-2МС, оснащенный американским турбовинтовым двигателем Honeywell, винтом Hartzell Propeller и авионикой Garmin. Реализацией проекта занялось созданное в Новосибирске годом позже частное авиастроительное предприятие «Русавиапром». Компания до сих пор выпускает по несколько таких самолетов в год, и они остаются единственной прямой альтернативой Ан-2.
Гендиректор «Русавиапрома» Алексей Крюков говорил, что компания изучает возможность серийного производства фюзеляжа Ан-2, но многое в этом вопросе будет зависеть от позиции СибНИА. Предприятие готово провести и реинжиниринг двигателя для Ан-2, но для этого требуется финансирование в размере 4,5 млрд руб., которого нет, сетовал он.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в июле пообещал производителям самолетов малой авиации господдержку в виде льготных кредитов Фонда развития промышленности. Частные заводы смогут претендовать и на попадание в Комплексную программу развития гражданской авиации – но только при условии локализации производства. Среди энтузиастов этого направления министр назвал и «Русавиапром».
Пока власти решают, кого и в каком объеме поддерживать, СибНИА и «Русавиапром» обмениваются исками. Сначала, в январе, разработчик принудил производителя через суд предоставить данные по выпуску ТВС-2МС за 2023–2025 гг. в рамках лицензионного соглашения. В марте «Русавиапром» подал заявление с требованием обязать СибНИА «предложить любые усовершенствования» этого самолета.
Учитывая состояние макроэкономики в стране и четверть века, потраченные на поиски решения для малой авиации, есть риски возникновения ситуации, про которую Владимир Ленин писал в одной из своих работ, – когда одни не хотят, а другие уже не могут.