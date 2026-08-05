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От льгот к платформе

Как превратить единый преференциальный режим в инструмент долгосрочного развития территорий
Максим Данькин , генеральный директор АНО «Экспертный центр – проектный офис развития Арктики»

С 2027 г. в Арктической зоне и на Дальнем Востоке планируется запуск единого преференциального режима (ЕПР). Концепция и проект нового режима, которые обсуждаются сейчас на площадках Госдумы, кардинально изменят правила игры, объединив пять разрозненных систем поддержки в одну унифицированную модель. В таком подходе будет ряд преимуществ – впрочем, как и недостатков. Но и рассуждение о том, каким мог бы стать ЕПР в случае иного, платформенного, подхода и на чем необходимо было бы сосредоточить основные усилия при его проектировании.

Практика последних лет показывает, что эпоха статичных, одинаковых для всех налоговых льгот завершается. Во-первых, такие льготы ведут либо к «фискальному каннибализму» – перетоку капитала между регионами без создания новой стоимости. К примеру, миграция малого бизнеса в субъекты с пониженными ставками УСН. Кроме того, можно заметить формирование изолированных сырьевых анклавов, где масштабные инвестиции и развитие добычных кластеров соседствуют с бюджетным дефицитом и оттоком населения.

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