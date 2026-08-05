От льгот к платформе

С 2027 г. в Арктической зоне и на Дальнем Востоке планируется запуск единого преференциального режима (ЕПР). Концепция и проект нового режима, которые обсуждаются сейчас на площадках Госдумы, кардинально изменят правила игры, объединив пять разрозненных систем поддержки в одну унифицированную модель. В таком подходе будет ряд преимуществ – впрочем, как и недостатков. Но и рассуждение о том, каким мог бы стать ЕПР в случае иного, платформенного, подхода и на чем необходимо было бы сосредоточить основные усилия при его проектировании.