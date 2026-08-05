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Почему современным медиа уже недостаточно рассказывать о прошлом

Как работать с разными образами будущего
Иван Макаров , медиаменеджер

Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить. Это цитата Станислава Лема, который подчеркивал, что будущее не будет «химически очищенным» от наших проблем и страхов. Оно будет переписывать правила, ставить перед жестким выбором и требовать жертв, заставляя пересматривать многое из того, что сегодня кажется незыблемым. Но то, каким мы представляем себе будущее, определяет, как именно мы с ним работаем и к чему в итоге ведем людей. Одни видят будущее как цепочку одного риска за другим, к которым нужно заранее подготовиться, другие – как траекторию, которую можно спланировать, а третьи – как открытое пространство нового, где главное – это воображение.

Мир использует разные методы. Анализирует тренды, расписывает сценарии, совместно фантазирует и придумывает прототипы. Медиа, несмотря на гигантскую тень прошлого и необходимость работать с фактами, которые уже имели место, все равно не может избежать необходимости думать и работать с образами будущего.

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