Почему современным медиа уже недостаточно рассказывать о прошлом

Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить. Это цитата Станислава Лема, который подчеркивал, что будущее не будет «химически очищенным» от наших проблем и страхов. Оно будет переписывать правила, ставить перед жестким выбором и требовать жертв, заставляя пересматривать многое из того, что сегодня кажется незыблемым. Но то, каким мы представляем себе будущее, определяет, как именно мы с ним работаем и к чему в итоге ведем людей. Одни видят будущее как цепочку одного риска за другим, к которым нужно заранее подготовиться, другие – как траекторию, которую можно спланировать, а третьи – как открытое пространство нового, где главное – это воображение.