«Алмазная колесница»: уроки созерцания

Откровенно пугающих образов на выставке немало. Налитые кровью глаза, оскаленные клыки, ожерелья из черепов, человеческие кости и позвоночники, превращенные в атрибуты власти, – больше всего таких «страшилок» в разделе про цам докшитов, или гневных защитников буддийской веры. Это исполняемые в специальных костюмах и масках танцы, которые проходят при монастырях. Но если в этом ритуале и присутствует агрессия, то направлена она исключительно против человеческих несовершенств и слабостей, мешающих просветлению.