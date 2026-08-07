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«Алмазная колесница»: уроки созерцания

В Пушкинском музее собрали более 650 сокровищ буддийского искусства России
Александр Быковский , арт-журналист

Еще с главной лестницы Пушкинского музея взгляд цепляется за гигантское изображение Будды, мерцающее в просвете Белого зала. Его выставочная застройка отдаленно напоминает буддийский храм: стены сияют золотом, а отражающие поверхности дробят свет. Этот центральный раздел выставки посвящен пантеону главных персонажей буддийских верований. С внешней стороны этого импровизированного храмового пространства на посетителей сверху вниз смотрят две головы мифических существ – макар, чудовищ, в облике которых сплелись черты дельфина, акулы и крокодила.

Откровенно пугающих образов на выставке немало. Налитые кровью глаза, оскаленные клыки, ожерелья из черепов, человеческие кости и позвоночники, превращенные в атрибуты власти, – больше всего таких «страшилок» в разделе про цам докшитов, или гневных защитников буддийской веры. Это исполняемые в специальных костюмах и масках танцы, которые проходят при монастырях. Но если в этом ритуале и присутствует агрессия, то направлена она исключительно против человеческих несовершенств и слабостей, мешающих просветлению.

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