«Колобок»: катится-вертится шар дрожжевой

«Колобок»: катится-вертится шар дрожжевойНовая часть франшизы «Последний богатырь» оказалась в центре скандала еще до релиза – а жаль
Сказка, как известно, существует на стыке двух миров – волшебного и обыденного. Так и кино ведь тоже. Новая часть вселенной «Последнего богатыря» кинокомпании Yellow, Black & White живет как бы в двух реальностях сразу – как фильм и как кинопрокатный релиз. Есть «Колобок» сам по себе – и это очень даже симпатичное семейное зрелище. И есть не самый благоприятный фон премьеры: новость, что из-за «Колобка» могут отложить пиратский прокат «Человека-паука», вдруг стала триггером к взрыву накопленного недовольства, а интернет-баталии вокруг еще не вышедшего блокбастера быстро вышли за рамки допустимого. Члены съемочной группы говорят, что им пишут в личку угрозы разъяренные фанаты «Человека-паука», – в свою очередь, и сами создатели агрессивно реагируют на критику в соцсетях. И все-таки будет несправедливо эти две реальности смешивать – буря стихнет, а фильм покатится дальше. С окна на лавку, с лавки на пол, со двора за ворота – в долгую самостоятельную жизнь.
Поэтому сначала о фильме, а потом об индустриальном контексте. Второстепенный персонаж-харизматик из основной франшизы, говорящий голосом Гарика Харламова, получил наконец полноценный «сольник». Когда сказитель-вертепщик завел детишкам всем известный зачин («Просит старик: «Испеки-ка, старуха, колобок»...), герой не выдержал и стал рассказывать, как все было на самом деле. Слепила его никакая ни бабка, и звери съесть его не пытались, а вот Волк действительно был – это кличка бандита (Гоша Куценко – звезда трилогии «Антикиллер» и сериала «1703»), предводителя ватаги романтиков с большой дороги, заменившего Колобку отца. «Мамой» же его была ведьма, и испекла она каравай для одного магического ритуала, чтобы в конце этого действа съесть, но малыш успел вовремя укатиться. Бандиты дали ему приют, приобщили к воровскому ремеслу. Так Колобок очерствел и заматерел.