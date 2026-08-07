«Колобок»: катится-вертится шар дрожжевой

Сказка, как известно, существует на стыке двух миров – волшебного и обыденного. Так и кино ведь тоже. Новая часть вселенной «Последнего богатыря» кинокомпании Yellow, Black & White живет как бы в двух реальностях сразу – как фильм и как кинопрокатный релиз. Есть «Колобок» сам по себе – и это очень даже симпатичное семейное зрелище. И есть не самый благоприятный фон премьеры: новость, что из-за «Колобка» могут отложить пиратский прокат «Человека-паука», вдруг стала триггером к взрыву накопленного недовольства, а интернет-баталии вокруг еще не вышедшего блокбастера быстро вышли за рамки допустимого. Члены съемочной группы говорят, что им пишут в личку угрозы разъяренные фанаты «Человека-паука», – в свою очередь, и сами создатели агрессивно реагируют на критику в соцсетях. И все-таки будет несправедливо эти две реальности смешивать – буря стихнет, а фильм покатится дальше. С окна на лавку, с лавки на пол, со двора за ворота – в долгую самостоятельную жизнь.