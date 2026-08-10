Ядерная гарантия

Ядерная гарантияЗачем администрация Трампа расширяет возможности применения ядерного оружия
Военное министерство США разрабатывает новую концепцию ядерного сдерживания при подготовке новой версии ядерной стратегии страны. Как сообщил телеканал NBC News, документ подчеркивает возможность применения тактического оружия на носителях меньшей дальности на случай регионального конфликта, если их союзники будут под угрозой удара со стороны России или Китая.
Это меняет многолетнюю практику Пентагона ориентироваться на применение стратегического оружия. Согласно пока действующим «Обзору ядерной политики» и «Руководству по применению ядерного оружия», его применение возможно только в «экстремальных условиях для защиты жизненно важных интересов США».
Разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием заключается как в дальности и (в ряде случаев) мощности, так и в их назначении. Первое обычно считается оружием «поля боя», второе существует для уничтожения стратегических целей вплоть до городов.
Ядерная стратегия США пересматривается и дорабатывается практически каждой новой президентской администрацией. Последнее обновление было сделано в ноябре 2024 г. – за несколько месяцев до окончания срока полномочий экс-президента Джо Байдена (2021–2025). Ее основные постулаты выстраивались вокруг перспектив применения стратегического ядерного оружия. В образце документа времен первой трамповской администрации (2017–2021), выпущенного в 2018 г., стратегический арсенал тоже был представлен в качестве основного и крайнего инструмента сдерживания, но с оговорками о необходимости наращивания тактического вооружения.
Сторонники нового подхода, в первую очередь разработчик новой стратегии заместитель военного министра по вопросам политического планирования Элбридж Колби, утверждают, что это усилит страх противников Вашингтона и, соответственно, лишь упрочит американскую политику сдерживания таких стран, как Китай и Россия. Противники, наоборот, относятся к нововведениям как к фактически сокращению возможностей президента отсрочить или избежать ядерного столкновения. Их аргумент прост: примените ядерное оружие в отношении ядерной державы (прямо или косвенно) – и непременно будет ответ.
Ускорение ядерной гонки и без этого было гарантировано. Администрация Трампа фактически уничтожила систему контроля над вооружениями. В этих условиях стремление усилить роль тактического ядерного оружия в перспективе создает возможности для резкой эскалации. Это подходит лично Трампу, который считает умеренность риторики слабостью, а способность внушать страх – главной силой.