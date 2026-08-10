Ядерная гарантия

Ядерная стратегия США пересматривается и дорабатывается практически каждой новой президентской администрацией. Последнее обновление было сделано в ноябре 2024 г. – за несколько месяцев до окончания срока полномочий экс-президента Джо Байдена (2021–2025). Ее основные постулаты выстраивались вокруг перспектив применения стратегического ядерного оружия. В образце документа времен первой трамповской администрации (2017–2021), выпущенного в 2018 г., стратегический арсенал тоже был представлен в качестве основного и крайнего инструмента сдерживания, но с оговорками о необходимости наращивания тактического вооружения.