Выход из тени

Вашингтон сохранял за собой возможность возложить юридическую ответственность за спорные или скандальные эпизоды на подрядчика, принимающее государство или конкретных исполнителей. Причем эта логика действовала и в отношении официально признаваемых функций: в деле о расстреле 14 безоружных гражданских сотрудниками Blackwater в Багдаде в 2007 г. США не отрицали сам факт договорных отношений с компанией, но трактовали произошедшее как неправомерные действия отдельных охранников.