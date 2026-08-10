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Выход из тени

Как США меняют подход к использованию частных военных компаний
Олег Краев , журналист-международник

США в горячих точках пользуются услугами частных военных и охранных компаний на протяжении нескольких десятилетий. В случае Боснии и Хорватии в 1990-е гг., а также в ходе более поздних кампаний в Ираке и Афганистане на официальном уровне речь шла о вспомогательных функциях таких структур: охране объектов и сотрудников дипломатических представительств, обеспечении логистики, консультировании и обучении местных силовиков.

Вашингтон сохранял за собой возможность возложить юридическую ответственность за спорные или скандальные эпизоды на подрядчика, принимающее государство или конкретных исполнителей. Причем эта логика действовала и в отношении официально признаваемых функций: в деле о расстреле 14 безоружных гражданских сотрудниками Blackwater в Багдаде в 2007 г. США не отрицали сам факт договорных отношений с компанией, но трактовали произошедшее как неправомерные действия отдельных охранников.

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